迅得8月起營收均將維持3億元以上 下半年業績走強

PCB 及半導體設備廠迅得 (6438-TW) 7 月因未達到經濟規模造成單月虧損 1000 萬元，迅得主管指出，部分 7 月交貨將在 8 月認列，估 8 月及 9 月單月營收都可望超越 3 億元，第三季營收將達 9 億元以上，季增超過 4.5% 、年增逾 18%，預期下半年營收將超越上半年。

依照目前迅得手中接單估算，第三季營收將優於第二季外，第四季也將有平均單月 3 億元的營收。

迅得 7 月受到江蘇昆山客戶交貨遞延認列影響，營收下滑到 2.33 億元，單月稅後虧損 1000 萬元，每股虧損 0.17 元， 較去年同月盈轉虧；加計上半年，今年前 7 月稅後純益 1.44 億元，每股純益 2.43 元。

迅得第二季稅後純益 1.21 億元，季增 2.6 倍，年增 2.85 倍，每股純益爲 2.0 3 元；上半年稅後純益爲 1.54 億元，年增 1.09 倍，每股純益爲 2.6 元。

迅得總經理王年清對下半年仍具信心，預期營收將超越上半年，主要在於迅得 2020 年半導體設備出貨比重攀高，推升獲利走揚。

迅得產品涵蓋 PCB 及半導體設備兩大業務，半導體設備毛利率遠高於 PCB ，今年成長集中半導體，主力產品是晶圓代工應用的線邊倉設備，應用在晶圓廠搬運、系統、倉儲、系統自動化及物流相關。