漢來美食12月、Q4營收均創同期新高 今年營運估優去年

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (7) 日公布 12 月合併營收為 3.57 億元，月增 14.9%、年增 3 .14%，創同期新高，全年合併營收 34.59 億元，年減 8.37%，減幅持續收斂，展望 2021 年，漢來美食看好，今年餐飲業經營環境將較去年好。

漢來美食指出，自下半年起每個月均為正成長、並創同期新高，使第三季、第四季合併營收轉為正成長，其中，第四季合併營收 9.99 億元，年增 6.33%，創同期新高。

由於目前疫情不確定性高，漢來美食直言，對尾牙宴會生意仍有影響，但因應需求變化，改採小型尾牙、小型春酒的型態代替大型聚會，並以餐飲禮券和禮盒的優惠組合推薦給企業客戶，有助緩和宴會生意受到的衝擊。

不過，漢來美食強調，在國人仍無法自由出境帶動的強勁內需下，樂觀看待國內餐飲業在農曆年前仍將有不俗的成績，目前漢來大飯店和漢來巨蛋會館兩座國際宴會廳的除夕圍爐宴和娘家宴，均已提早預訂一空，漢來海港自助餐全台 7 家分店也早已滿訂，旗下其他中西日式品牌餐廳正陸續滿訂中，不輸以往年度的預定席次。

展望後市，漢來美食認為，隨著疫苗將開始施打、疫情有望逐漸獲控制，國人長期已養成的外食習慣不易改變，加上企業有望逐步加碼員工的聚餐預算，預期今年餐飲業經營環境將較去年好。