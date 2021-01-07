餐飲新兵報到 歇腳亭登興櫃大漲逾15% 未來三年拚加速展店

連鎖茶飲集團聯發國際 (2756-TE)(歇腳亭) 今 (7) 日以 132 元登錄興櫃交易，主辦證券商為凱基證券，早盤一度衝高至 172 元，盤中在 155 元上下震盪，漲幅達 17%，聯發國際目標未來 3 年以年複合成長 17% 的速度在全球拓點，尤其看好美國市場，展店動能無虞。

聯發國際目前資本額 1.3 億元，以「歇腳亭 Sharetea」、「Mamak 檔」和「甘榜馳名海南雞飯」為經營主體，2019 年合併營收 9.88 億元，年增 40.89%，營業毛利 4.46 億元，年增 34.41%，營業利益 1.56 億元，年增 37.12%，稅後純益 1.19 億元，年增 27.18%，每股純益 (EPS) 9.77 元。

不過，去年因受疫情衝擊，上半年每股虧損 1.64 元，下半年營運逐漸回穩，去年前 11 月稅後純益 0.18 億元、每股純益 1.4 元，聯發國際董事長鄭凱隆認為，疫情干擾營運正逐漸淡化。

截至去年 11 月底，歇腳亭在全球共 323 家門市，以美、加合計達 115 家最多，其次為東南亞 95 家、香港 48 家、澳洲 45 家、台灣 10 家、新加坡 7 家等。

鄭凱隆說，今年預計在北美新增 30-40 家店，其他市場店數也可望在疫情緩和後回復正成長，未來 3 年全球總店數上看 440 家、年複合成長 17%，並預計最快年底前送件申請上櫃。

法人指出，歇腳亭過去在疫情前有賺進近 1 股本的利，但去年獲利受疫情衝擊大幅衰退，何時能回到過去水準，有待觀察。