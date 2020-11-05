漢來美食Q3獲利暴衝 單季EPS 3.99元創新高

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (5) 日公布第三季財報，由於本業營運動能熱絡再加上業外收入挹注，單季稅後純益 1.48 億元，年增幅達 160%，每股純益(EPS)3.99 元，創單季新高紀錄，一口氣收斂上半年造成的衰退幅度。

漢來美食前三季稅後純益達 2.1 億元，僅較去年微幅衰退 1.86%，每股純益 5.63 元；進入第四季後，漢來美食表示，在國內疫情不再升溫的前提下，年底餐飲旺季可期，全年獲利有望超越去年。

漢來美食第三季合併營收 10.14 億元，年增 8.12%，營業毛利 4.57 億元，年增 14.96%，毛利率 45.09%，年增 2.69 個百分點，營業利益 1 億元，年增 39.54%，營業利益率 9.89%，年增 2.23 個百分點。

漢來美食說明，第三季受惠於國內疫情趨向穩定、政府振興消費措施、報復性消費力道湧現以及暑假檔期加溫等因素，季營收年增 8%、季增 67%，且多個主力品牌因毛利率提高以及營業費用控制得宜，營業利益季增達 288%。

除了本業營運回到過去熱絡水準，漢來第三季業外投資取得現金股利，挹注業外收入近 7400 萬元。

展望第四季，漢來美食指出，10 月既有店經營熱絡，並持續展店腳步，最新開出全新品牌「上菜」片皮鴨專賣店，是集團在經營策略上朝向輕資產轉型的代表作之一，樂觀看待將成為另一大營利小金雞。

另一方面，7 月新開出的美食街品牌「安那居」主打文青復古風台菜餐廳，專賣活力雞湯與經典台菜，頗受年輕族群歡迎，12 月將開出第 2 家。

展望第四季，漢來美食指出，今年的尾牙和喜宴預訂狀況目前已恢復以往水準，只要疫情不反撲，進入年底餐飲旺季，展店效益持續發酵，再加上宴會廳營運加溫，全年獲利仍有望超越去年。