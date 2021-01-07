國產去年12月營收寫40個月高點 啟動大南方策略佈局衝刺南部市場

混凝土大廠國產 (2504-TW)12 月在出貨量創高下，今 (7) 日公告營收 20.8 億元，月增 12.8%、年增 22.7%，寫下 2016 年 9 月以來 40 個月新高，看好高雄、台南建設發展將帶動混凝土需求，國產也宣布啟動「2021 大南方策略佈局」，可望成為今年營運一大動能。

國產表示，12 月總出貨量達 85.81 萬立方米，年度總出貨量達 790.68 萬立方米，雙雙創下史上最佳出貨量記錄，也帶動第四季營收 56.74 億元，季增 20.6%、年增 9.7%，寫下 12 季新高，全年營收 188.78 億元，年增 0.5%。

目前國產庫存訂單能見度已經看到 2022 年，公司也看好大高雄與大台南的建設發展，將帶來巨量的高端混凝土需求，也啟動「2021 大南方策略佈局」，全力衝刺南部市場。

國產分析，高雄未來有前瞻軌道建設、興達電廠燃氣機組更新改建、高雄港洲際碼頭填海造陸，以及路竹科、楠梓加工區、大發工業區等台商回流商機，都會為高雄帶來榮景，預估未來 5-10 年將有爆發性成長。

而在大台南部份，國產指出，受惠台積電等科技大廠持續在南科周邊園區建廠，也將帶動區域營建榮景，除了月前在台南仁德購地規劃新廠外，也同步評估其他區域設廠事宜，以優化區域協同作業的供應能力。