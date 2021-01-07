〈美股早盤〉民主黨大獲全勝 美股持續上攻、特斯拉飆逾4%再創新高

美股週四 (7 日) 開盤走高，道瓊工業指數漲逾百點或 0.44％，標普 500 指數漲 0.8%，那斯達克指數漲 1.2%，費半漲近 1.9％。特斯拉 (TSLA-US) 開盤漲逾 4%，股價續衝歷史新高。

儘管國會大廈爆發暴力衝突，市場情緒基本上未受影響，民主黨在喬治亞州大獲全勝，使投資人將注意力放在更多財政刺激上。

川普支持者週四闖入國會大廈，企業阻止國會進行拜登勝選的認證程序，爆發激烈衝突，儘管國會聯席會議過程中一度中斷，美國國會仍在週四清晨確認選舉人團投票結果，證實拜登獲得選舉人票超過 270 票門檻，擊敗川普成為美國第 46 任總統。川普隨後發布聲明承諾，1 月 20 日將和平過渡政權。

儘管受到干擾，市場幾乎沒有擔憂跡象，全天交易正常。

另一方面，民主黨人 Jon Ossoff 週四於喬治亞州參議員決選擊敗共和黨對手 David Perdue，為民主黨拿下關鍵勝利，意味著民主黨將在接下來兩年控制白宮與參眾兩院，形成完全執政，為拜登政府立法之路帶來絕大優勢。

民主黨勝利消息助推下，10 年期美債殖利率持續上揚，週四美股開盤時漲至 1.073％。

經濟數據部分，勞工部稍早公布今年首度失業金數據，上週初領失業金約 79 萬人，幾乎持平前值。稍後將公布美國 12 月 ISM 服務業 PMI。

截至台北時間週四 (7 日)22 時許：

道瓊指數上漲 135.69 點或 0.44%，暫報 30965.09 點

那斯達克上漲 151.82 點或 1.19%，暫報 12892.62 點

標普 500 指數上漲 29.03 點或 0.77%，暫報 3777.17 點

費半上漲 53.22 點或 1.88%，暫報 2881.18 點

台積電 ADR 上漲 2.59% 至每股 118.61 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.073%

紐約輕原油上漲 0.08% 至每桶 50.67 美元

布蘭特原油下跌 0.15% 至每桶 54.22 美元

黃金上漲 0.43% 至每盎司 1916.90 美元

美元指數上漲 0.23% 至 89.705 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Bed Bath＆Beyond(BBBY-US) 早盤下跌 14.17％，至 18.05 美元。

家庭用品零售商 Bed Bath＆Beyond 公布 2020 財年 Q3(9 月至 11 月)EPS 為 8 美分，低於市場普遍預期的 19 美分，疫情導致商店流量急劇下滑且運輸成本上升，營收表現亦不如預期。

公布最新財報前，該公司宣布今年起將關閉部份門市，逐步將營運目標轉移至線上，預計 2 月底前有 43 家商店將結束營業，2022 年前將關閉約 200 個商店。

Walgreens(WBA-US) 早盤上漲 2.28％，至 44.01 美元。

美國連鎖藥局 Walgreens 公布最新營收 363.1 億美元，調整後 EPS 報 1.22 美分，雙雙優於市場預期，待淨虧損仍達 3.08 億美元，遠遜於去年同期的淨利 8.45 億美元。

Walgreens 表示，僅管商業環境充滿挑戰，2021 財年財測仍維持先前預期。

CureVac(CVAC-US) 早盤上漲 18.60％，至 103.00 美元。

德國生技公司 CureVac 已同意與製藥商拜耳 (Bayer) 結盟，試圖結合拜耳在製藥市場通路及分銷網路，將自家新冠疫苗廣泛推向全球。

每日關鍵經濟數據：

美國上週 (1/2) 初領失業金報 78.7 萬人，預期 80 萬人，前值自 78.7 萬人上調至 79 萬人

美國上週 (12/26) 續領失業金報 507.2 萬人，預期 520 萬人，前值自 521.9 萬人下調至 519.8 萬人

截至 1 月 2 日當週，美國初領失業金持平於約 79 萬人 (圖：Zerohedge)

台北時間晚間 23:00 將公布美國 12 月 ISM 非製造業 PMI，預期 54.5，前值 55.9

華爾街分析：

Eastspring Investments 投資組合經理 Ken Wong 說道：「總體來說，市場正在看好。投資人的目光不僅限於國會動盪，還包含其他問題，例如民主黨掌握國會所帶來的潛在稅收影響。」

Rathbone Brothers 資產配置研究負責人 Edward Smith 認為，國會暴力衝突不會影響政權轉移，只要大勢底定，投資人就不會理會這場衝突。

Smith 表示，兩黨在參眾兩院的權力平衡已較為縮小，這讓投資人感到欣慰，因為這將增強黨內溫和派的影響力，使大幅提高稅收和其他削弱公司獲利的政策施展空間變得較小。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師 Michael Wilson 認為，目前的關鍵點在於美債殖利率的攀升速度，若上升過快，所有股票將經歷大幅調整。