美國國會重啟拜登勝選程序 川粉暴動後推特封鎖川普帳號、華府宵禁

美國國會總統川普周三 (6 日) 重申總統大選不公，副總統彭斯則表態不阻擋國會確認當選人拜登勝選，挺川支持者闖入國會大廈、引發混亂，華盛頓特區宣布宵禁。美國國會已恢復確認拜登勝選的程序，推特則把川普在暴動之際上傳的影片下架，並宣布凍結帳號 12 小時。

CNN 報導，眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 宣布，國會領導人決定恢復確認拜登勝選的聯合會議，只要國會大廈清理並恢復使用，就會推進程序。稍早因暴動暫離國會山莊的彭斯已經回到原地。

華盛頓哥倫比亞特區宣布，當地下午周三 6 時起實施宵禁。國土安全部 (DHS) 、國民軍、聯邦調查局 (FBI) 探員和美國特勤局都派員協助華府警方，執法人員以催淚瓦斯、鳴槍示警。

華盛頓特區警方表示，一名女子中槍，已經身亡，但並未透露受害者身分或是否逮捕任何人。這是 1998 年槍手試圖闖過金屬探測器、槍殺兩名員警後，國會大廈首次有人因暴力行動身亡。

總統當選人拜登譴責暴動者，呼籲執法單位平息暴力行為，並表示川普應該公開要求暴民立即離開國會大廈。

拜登發言後，川普隨即在推特發布影片呼籲支持者馬上回家，但仍質疑總統大選合法性。

川普在推特發布長約 1 分鐘的影片中對示威民眾說：「我了解你們的痛苦，選舉被偷走了。我了解你們的感受。但你們現在必須回家，我們必須有和平、法律和秩序。我愛你們，你們很特別。」

川普這段影片已經遭推特下架，推特同時宣布封鎖川普帳號 12 個小時，並威脅永久禁止川普的推特帳號。臉書和 Google 的 YouTube 也斥責川普言論，並移除影片。