搶救電動機車買氣 政院拍板經部補助維持7000元

為配合國際減碳趨勢，各國紛紛訂定運具全面電動化時程，並在考量友善環境及推動新興產業發展下，行政院拍板通過經濟部 2021 年購買電動機車補助方案，維持重型及輕型等級每輛為 7000 元，小型輕型等級每輛為 5100 元，另外，採用國產電池芯則加碼補助 3000 元。

民眾購買電動機車的相關補助可分為三大類，分別是環保署汰舊換新補助、經濟部電動車補助，以及各地方政府依各自財政狀況來加碼。經濟部預算來源為石油基金，原先外界預期，2021 年補助電動機車金額應該會調降，但經過各方激烈討論後，為了搶救買氣低迷的電動車，提報行政院決議補助維持不變，重型、輕型購車補助仍為 7000 元。

經濟部指出，去年中央及地方合力補助民眾汰舊換新，納入同樣可減少污染的燃油機車，讓電動機車與燃油機車併行發展，健全整體機車產業發展，據統計，2020 年銷售統計電動機車逾 9 萬輛，燃油機車則超過 91 萬輛，合計超過 100 萬輛，創市場規模高峰。

經濟部表示，希望透過維持政策穩定性，車廠能持續投入開發優質平價車款，並善盡企業社會責任，就維修保養、能源補充便利性等面向，提高消費者滿意度，與政府共同完善電動機車使用環境，為環境盡一份心力。

經濟部提醒有意購買電動機車的民眾，務必確認所購車款於申請補助時，該車款具經濟部認可的合格電動機車，並透過合格廠商或其經銷商提出申請，以確保補助相關權益。

