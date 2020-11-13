機車市場買氣熱 三陽、宏佳騰Q3獲利衝高

今年以來國內機車市場需求爆發，前 9 月總銷量成長逾 8% 來到近 69 萬台，激勵機車大廠獲利大增，三陽 (2206-TW) 今 (13) 日公布第三季財報，稅後純益 7.37 億元，年增幅 530.8%，創 6 季新高，營業利益更創單季新高，宏佳騰 (1599-TW) 單季稅後純益 1.28 億元，年增 220%，也創 8 季以來新高。

今年以來機車市場在七期汰舊換新補助、ABS 補助下，買氣熱絡，尤其第三季起需求大增，單季總新車掛牌數達 28.44 萬台，較去年同期成長近 20%，車廠營運動能強勁。

其中，三陽第三季掛牌數逾 8 萬台，較去年同期大增 65.35%，優於整體市場成長，推升單季合併營收 114.28 億元，年增 27.95%，營業毛利 23.55 億元，年增 58.37%，毛利率 20.61%，年增 3.96 個百分點，營業利益 8.83 億元，年增 418.9%，更創單季新高紀錄，而營業利益率 7.72%，年增 5.82 個百分點，稅後純益 7.37 億元，年增 530.82%，每股純益達 0.92 元，創 6 季以來新高。

三陽累計前三季稅後純益 17.59 億元，年減 24.58%，每股純益 2.19 元。

而宏佳騰表現也不俗，第三季新車掛牌 3188 台，較去年同期大增 259%，使合併營收達 11.16 億元，年增 90.34%，營業毛利 2.89 億元，年增 93.9%，毛利率 25.92%，年增 0.47 個百分點，營業利益 1.32 億元，年增 180.37%，營業利益率 11.89%，年增 3.79 個百分點，稅後純益 1.28 億元，年增 222.07%，每股純益達 1.74 元。

除了內銷暢旺，宏佳騰表示，北美 ATV(沙灘車) 在疫情趨緩後拉貨力道強勁，市使外銷訂單明眼成長，全年值得樂觀期待。