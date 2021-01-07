全年營收成長逾4成 物聯智慧攻克全球安防領域

台灣物聯網業者之中以雲端服務技術聞名的興櫃公司物聯智慧 (6565-TW)，昨(6 日) 公布 109 年累積營收，全年營業額新台幣 2 億元，全年業績較前一年度成長超過 40%，其中北美市場年度成長近 8 成，創下該公司成立以來的最佳成績！

12 年來物聯智慧 (TUTK) 攜手全球品牌業者，順利攻佔安防領域，在智慧家庭市場上獲得極大成功，多家客戶的產品常名列歐美電商、3C 通路的熱門排行榜上。在以硬體製造見長的台灣科技產業界，純粹以物聯網軟體技術、雲端服務為主要業務而且獲利的公司非常罕見，物聯智慧在 2021 年的起步，就繳出一張亮麗成績單！

物聯智慧成立以來重視研發、開拓新市場。本次疫情期間，在擅長的雲端影像技術上不斷精進，以人工智慧演算搭配 IP cam、感應器及各種物聯網設備，形成縝密的安全防護網，順勢因應全球居家安全的大量需求。在智慧安防持續升溫的趨勢下，物聯智慧全年成長表現更值得期待。

在安防產業市場中，除了中國大陸主戰場外，物聯智慧近年耕耘品牌客戶，分別在北美、亞洲打下基礎，截至 2020 年 12 月底，全球客戶啟用的物聯網設備來到 7,800 萬台，比 2019 年 12 月底同期成長 13％。

在北美客戶中，來自西雅圖的智慧家庭新創品牌 Wyze，2017 年第一款輕巧產品 Wyze Cam 驚豔北美市場，創下百萬台銷售佳績，後續多款物聯網產品一波接一波推出，在電商龍頭亞馬遜網站上不斷創下銷售佳績，並逐漸佈建其完整的物聯網應用生態系。作為物聯網界後起之秀，Wyze 因應市場需求快速開發產品，背後即是採用物聯智慧的雲端技術與軟體服務。物聯智慧以最佳夥伴關係陪伴 Wyze 一路走來，深感與有榮焉。

作為台灣物聯網的先行者，物聯智慧開發新技術的腳步不曾停歇，Kalay2.0 雲端平台以人工智慧搭配各類感應器、攝影機運作，協助品牌客戶打造智慧家庭系統，透過 AI 演算引擎，各種消費型網路攝影機、智慧門鎖、可視門鈴、家電產品、智慧機器人、家庭路由器 (可搭配感測器)、個人儲存裝置 (如 NAS)、智慧插座等應用產品，皆可在雲端「握手」介接，並支援 Amazon Alexa、Google Home 智慧語音助理，啟動居家環境影像監控，不論入侵的影像、聲音、動作均可即時通報使用者、錄影畫面上傳雲端作為危機判斷依據，構成絕佳的安防系統。

隨著 5G 時代來臨，設備之間跨作業系統、通訊協議的溝通速度更快、更即時，物聯智慧全新「去中心化」的技術架構，可以在「提升連線效率、簡化整合流程及強化資訊安全性」的三大目標下，提供 SDK 對接或開放設備 API 整合，快速協助用戶自行配對、管理物聯網設備，為品牌商、電信商、系統整合商、硬體製造商實現真正的智慧物聯生態圈。