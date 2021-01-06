牧德去年12月營收1.85億元年增3成 全年近24億元

AOI 設備廠牧德科技 (3563-TW) 今 (6) 日公布 2020 年 12 月營收 1.85 億元，月減 1.22%，年增 30.75 %，第四季營收 5.56 億元，季增 16.35%，年增 23.67%，2020 年全年營收 23.98 億元，年減 5.73%。

牧德主管表示，2020 年 12 月出貨以標準機型為主，營收較 11 月微幅下滑，牧德持續開發載板高端檢測設備，目前已於公司內部進行最後出機前調試階段，至最佳狀態後將逐步出貨。

牧德強調，公司持續投入研發，開發新產品，以協助客戶大幅減少生產設備購置及人力成本，提升競爭力，並持續保持市場敏銳度，對不同產業推出相對應之產品。

展望 2021 年，除現有市場回溫外，牧德有三大成長動能，其一是在 TPCA Show 公佈之 AOI Based 電測機將會是 2021 年成長動能之一，第二是半導體檢測進入 2D/3D 的產品，對 2021 年營收也有不少助益，最後是 Smart Camera 產品也將進入收割期，因此展望 2021 年將可預期新產品可為增添營收的生力軍。

牧德 2020 年前三季稅後純益 5.22 億元，年減 32.1%，每股純益 11.94 元。