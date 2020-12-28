國發會訂明年經濟成長3.8-4.2% 人均GDP上看3萬美元

國發會今 (28) 日公布明年台灣經濟成長目標，配合國內外最新經濟情勢發展，將明年台灣經濟成長率區間目標訂為 3.8%-4.2%，上看 4%，人均 GDP 則達 30038-30145 美元，核心消費者物價指數上漲率、失業率分別為 1.0%-1.5%、3.6%-3.8%。

國發會是以主計總處在 11 月 27 日預測明年經濟成長率 3.83% 為基準，並考量可量化評估政策效益、國際潛在風險等因素，設定明年經濟成長率區間目標為 3.8%-4.2%，上限值則較主計總處 11 月預測數 3.83%，增加 0.37 個百分點。

國發會表示，明年疫後全球經濟可望復甦，但仍存在不確定性，包括疫情發展、疫苗效益、美中貿易及科技戰後續、各國貨幣政策走向、國際原物料價格走勢、國際金融市場波動等。

從外需來看，國發會指出，國際景氣復甦，有利台灣半導體、資通訊與視聽產品出口持續強勁，傳統產業出口也可望轉正，帶動整體出口動能持續成長，內需方面，民間消費在低基期因素、疫情影響消退及消費者信心復甦下，可望轉為年增 4.04%，半導體、離岸風電、太陽能、社宅等投資也有助帶動經濟成長。

國發會進一步表示，為掌握疫後全球復甦、數位轉型加速契機，將持續落實台商回台投資，並推動六大核心戰略產業，打造台灣成為高階製造、高科技研發、半導體先進製程、綠能發展等四大中心，力拚達成中期國發計畫目標。