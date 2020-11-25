傳華為已重啟少量4G手機訂單 以中低階為主 最快明年第1季出貨

據上海媒體引述供應鏈相關人士消息，表示華為已重啟少量 4G 手機訂單，主要是中低階機型，現階段手機訂單成品最快將在明年第 1 季上市。

據財聯社 25 日報導，一位長期與華為合作的 ODM 廠商人士表示，華為又重啟了少量 4G 手機訂單，主要是中低階機型。

陸媒《第一財經》報導，有供應商表示，4G 新的手機訂單已經陸續開始備貨，「目前都是小批量滾動下單，具體訂單量還沒有辦法預估」。

供應商還表示，按照出貨節奏，現階段的手機訂單成品預計明年上半年上市。從時間點判斷，最快將會在第一季。

華為官方未回應這一報導，但有內部人士說，目前東歐、俄羅斯、亞太、中東、非洲及拉美等地區，仍然是 4G 市場，部分地區只提供 4G 網路。這也意味著，華為基於 4G 晶片生產的手機或平板產品，有助於其保存海外市場。

由獲得許可的狀況來看，目前能供應華為 4G 手機晶片的只有高通。不過據媒體報導，一些美方人士表示，只要華為不將晶片用於 5G 業務，美國可能允許更多的晶片供應商供貨給華為。

市場研究機構 TrendForce 在本週報告預測，由於受美方制裁，預計華為 2021 年全球智慧手機市場的市占率將下降至 4%。