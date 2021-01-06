〈美股盤前要聞〉市場關注美喬治亞州參議員決選結果 美股期貨下滑

市場主要關注喬治亞州參議員決選結果，美股期貨週三 (6 日) 下滑，那斯達克下跌近 2%。

1. 市場關注喬治亞州參議員決選結果

攸關美國參議院未來兩年主控權的喬治亞州決選周二 (5 日) 登場，目前投票完成並展開計票，根據 Edison ，出口民調顯示選民對兩黨支持度不分軒輊，凸顯選情緊繃，初步開票結果則由民主黨略占上風。不過最終由誰勝出，預料要數日後才能得知。道瓊期貨跌 0.02%，標普 500 期貨跌 0.49%，那斯達克 100 期貨跌 1.86%。

喬治亞州在當地晚間 7 時許已經投票完成。民主黨籍民權領袖兼牧師 Raphael Warnock 已經贏得喬治亞州參議院中的一席，僅剩最後一席將決定美國參議院歸屬。目前民主黨籍候選人 Jon Ossoff 與共和黨籍現任聯邦參議員 David Perdue，之間也僅有微小差距。

假如民主黨成功拿下喬治亞州兩個席次，參議院兩黨勢力將各占 50 席，決勝的一票掌握在即將上任的副總統賀錦麗 (Kamala Harris) 手中，有助推動總統當選人拜登的政策。但投資人比較樂見國會由兩黨分治。若共和黨能繼續掌握參議院過半優勢，就可以否決總統指派的政治和司法人選，並牽制拜登想推動的大規模紓困、氣候變遷、加稅等政策。

2. 川普下令禁用 8 款中國支付軟體

路透引述美國政府高層報導，美國總統川普周二 (5 日) 簽署新行政命令，將禁止包括螞蟻集團支付寶在內的八款中國支付軟體交易，在總統當選人拜登本月上任前升高美國與北京的緊張局勢。

白宮表示，遭禁止的名單包含支付寶 (Alipay)、CamScanner、QQ 錢包、SHAREit、騰訊 QQ、VMate、微信支付 (WeChat Pay) 以及 WPS Office。

政府高層表示，此舉旨在遏制中國軟體對美國民眾的威脅，因為中國軟體擁有龐大的用戶，北京可能從中取得敏感數據。

一位官員指出，美國商務部有 45 天的時間針對行政命令採取行動，但美國商務部計劃在 1 月 20 日川普卸任前行動。

3. 紐交所傳因財長反對 評估恢復中國三大電信下市計畫

紐約證券交易所 (NYSE) 周一推翻日前頒布的涉軍中企禁令讓各界譁然，但據彭博最新報導，由於美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 表態反對紐交所執法大轉彎，紐交所將重新考慮是否恢復中國移動、中國電信和中國聯通 (香港) 下市計畫。

受最新發展影響，中國移動 (CHL-US)、中國電信 (CHA-US)、中國聯通 (CHU-US) 的美國存託憑證 (ADR) ，在周二美股盤後重挫至少 2%。這三大電信商稍早收盤大漲 8% 至 11%。

紐交所決策反覆以及資訊不透明，引發全球投資人的不確定性。紐交所上周宣布撤除中國三大電信商 ADR，以遵守美國總統川普 11 月簽署的行政命令，內容是禁止美國企業和民眾投資川普政府認定被中國軍方擁有獲控制的中國企業。

4. 10 多家伊朗鋼鐵業遭列美國防黑名單

美國總統川普雖然任期即將結束，但仍未對制裁伊朗與中國鬆懈，川府政府周二 (5 日) 宣布將對一家中國生產鋼鐵產品企業、12 家伊朗鋼鐵和金屬製造商以及三家相關的外國銷售代理業者列入國防黑名單，試圖削弱伊朗的政府收入。

美國財政部點名中國的開封平煤新碳材料 (KFCC)，表示這家專門生產碳材料的公司，在 2019 年 12 月和 2020 年 6 月期間向伊朗鋼鐵公司出口數千公噸的碳材料。

列入黑名單的 12 家伊朗公司包含 Pasargad 鋼鐵和 Gilan 鋼鐵廠，其中這兩家伊朗鋼鐵企業皆涉及美國的 13871 號行政命令。

其他伊朗鋼鐵廠還包含中東礦產和礦業開發控股公司（MIDHCO）、Khazar 鋼鐵、Vian 鋼鐵、South Rouhina 鋼鐵、Yazd 軋鋼廠與 West Alborz 鋼鐵廠等企業。

5. 蘋果庫克去年薪資增 28%

蘋果 (AAPL-US) 公司周二 (5 日) 發布了年度股東大會通知和代理聲明，與此同時，也公布了高司高層的薪水，其中 CEO 庫克 (Tim Cook) 2020 年的總薪資為 1477 萬美元。這一數字較 2019 年的 1156 萬美元高約 28%，但低於 2018 年的 1568 萬美元。

除薪資收入外，去年 9 月，庫克收到了價值超過 1 億美元的受限股，以確保他繼續擔任蘋果 CEO 直到 2025 年，股票進帳遠高於他的薪資所得。庫克還在去年 8 月份，出售了 1.317 億美元的蘋果股票。

庫克去年的基本工資為 300 萬美元，與往年持平，不過他可獲得 1070 萬美元的激勵性薪酬，略低於理論可得到最高的 1200 萬美元。