〈美股早盤〉藍色浪潮預期使科技股承壓 美股漲跌互現、那指一度跌超1%

美股週三 (6 日) 開盤漲跌互現，道瓊工業指數開盤於平盤震盪後衝高，漲逾 200 點或 0.7％，標普 500 指數開低後收復跌勢，小漲 0.3%，費半跌 0.2％，對民主黨「藍色浪潮」(blue wave)的預期，帶動科技股普遍走低，那斯達克指數一度跌超 1%。10 年期美債殖利率自 3 月份以來首次升至 1％以上。

民主黨候選人 Raphael Warnock 週三擊敗對手現任共和黨參議員 Kelly Loeffler，拿下在喬治亞州兩席參議員中的一席，另一邊戰況至今仍陷膠著，民主黨候選人 Jon Ossoff 則以 1.6 萬票領先，共和黨對手 David Perdue，並在稍早自行宣布當選。

華爾街認為，參議院控制權的改變將成為一種催化劑，使市場偏好自去年佔優勢類股轉移。大型科技股週三受到打擊最大，臉書 (FB-US) 跌逾 3%，微軟 (MSFT-US)、Netflix(NFLX-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 均跌逾 2%。特斯拉成為唯一上漲的科技股。

隨著民主黨人越來越接近掌控參議院，對替代性能源政策的預期也隨之升溫，太陽能股 SolarEdge(SEDG-US)、SunRun(RUN-US)、First Solar(FSLR-US) 開盤均走高，銀行、工業等受疫情重創的價值股也因此受惠。花旗 (C-US)、摩根大通 (JPM-US) 和美國銀行 (BAC-US) 漲 2％至 4.5％。

截至台北時間週三 (6 日)22 時許：

道瓊指數上漲 215.15 點或 0.71%，暫報 30606.75 點

那斯達克下跌 66.01 點或 0.51%，暫報 12752.95 點

標普 500 指數上漲 9.30 點或 0.25%，暫報 3736.16 點

費半下跌 5.11 點或 - 0.18%，暫報 2832.06 點

台積電 ADR 上漲 0.79% 至每股 113.66 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.032%

紐約輕原油上漲 0.10% 至每桶 49.98 美元

布蘭特原油上漲 0.47% 至每桶 53.85 美元

黃金下跌 0.74% 至每盎司 1939.90 美元

美元指數上漲 0.18% 至 89.57 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Moderna(MRNA-US) 早盤上漲 2.08％，至 111.45 美元。

歐盟藥品管理局 (EMA) 週三表示支持歐盟委員會授權 Moderna 疫苗的有條件上市許可，稱藥物臨床使用委員會 (CHMP) 已徹底評估 Moderna 疫苗品質、有效性及安全性數據。歐盟委員會主席馮德萊恩也推文表示，將全速推進 Moderna 疫苗的授權程序，盡快在歐洲上市並展開接種作業。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 3.38％，至 759.97 美元。

摩根士丹利 (Morgan Stanley(大摩) 分析師週二發布報告，將特斯拉目標價自每股 540 美元一口氣上調至 810 美元，為華爾街最高，並維持「增持」評級。

特斯拉此前繳出亮眼的交車表現，第 4 季交付量達 18.06 萬輛，優於前值和預期，2020 年全年交付量雖未達馬斯克設定的 50 萬，但仍有 49.955 萬輛，年增 36%。

美國銀行 (BAC-US) 早盤上漲 4.41％，至 31.59 美元。

考慮到對銀行股價的樂觀預期，以及強勁的成本控制能力、可觀資本報酬率等因素，德意志銀行 (Deutsche Bank) 將美國銀行列為該行的首選股票之一。

每日關鍵經濟數據：

美國 12 月 ADP 就業減少 12.3 萬人，預期增加 7.5 萬人，前值自 30.7 萬人下調至 30.4 萬人

2020 年 12 月的美國 ADP 新增就業為 4 月以來首度減少 (圖：Zerohedge)

台北時間晚間 22:45 將公布美國 12 月 Markit 服務業 PMI，預期 55.2，前值 55.3

台北時間晚間 22:45 將公布美國 12 月 Markit 綜合 PMI，前值 55.7

台北時間晚間 23:00 將公布美國 11 月耐用品訂單月增率終值，前值 0.9%

台北時間晚間 23:00 將公布上週 EIA 原油庫存增減數，前值為減少 606.5 萬桶

華爾街分析：

Principal Global Investors 首席策略師 Seema Shah 表示，由民主黨控制的白宮有望增加更多財政刺激，這有助於提升政府公債殖利率，更多的政府支出則為受疫情影響甚巨的股票提供支持，如航空業和汽車業。

摩根大通 (JP Morgan) 全球市場策略師 Shogo Maekawa 表示，股票短期內下跌也很正常，因民主黨可能增加稅收和，並對大型科技公司採取更嚴厲的監管。另一方面，市場也將迎來財政刺激和政府支出等利好。

新加坡華僑銀行投資策略執行董事 Vasu Menon 認為，對市場來說，「藍色浪潮」可能不是壞事，果決的財政行動有助於加速經濟復甦，這將為風險資產構成利好，尤其是股票、債券、大宗商品以及新興市場證券。