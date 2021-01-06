出口民調不分軒輊 喬治亞州參議員決選結果可能得等上數日

攸關美國參議院未來兩年主控權的喬治亞州決選周二 (5 日) 登場，目前投票完成並展開計票，根據 Edison 出口民調顯，選民對兩黨支持度不分軒輊，凸顯選情緊繃。不過最終由誰勝出，預料要數日後才能得知。

喬治亞州在當地晚間 7 時許已經投票完成。根據 Edison Research 掌握的初步計票情況，在已經開出的 10% 票數中，民主黨兩名挑戰者都暫時領先共和黨現任議員：33 歲的 Jon Ossoff 以 54.3% 支持率，暫時領先 71 歲的 David Perdue(45.7%)；51 歲的 Raphael Warnock 也以 54.9% 暫勝 50 歲的 Kelly Loeffler(45.1%)。已開出的選票都來自民主黨支持度占上風的郡。

如果兩黨候選人的差距過小，決選結果可能需要數日才會明朗。

Edison 稍早也公布出口民調，受訪選民對哪一黨將掌握參議院主控權的回答，兩黨各占一半。這一點和他們在 11 月大選的選擇相呼應：約一半投給現任總統川普，另外一半投給民主黨的拜登。受訪選民包括提早投票和周二當天到投票所投票者。

假如民主黨成功拿下喬治亞州兩個席次，參議院兩黨勢力將各占 50 席，決勝的一票掌握在即將上任的副總統賀錦麗 (Kamala Harris) 手中，有助推動總統當選人拜登的政策。

但投資人比較樂見國會由兩黨分治。若共和黨能繼續掌握參議院過半優勢，就可以否決總統指派的政治和司法人選，並牽制拜登想推動的大規模紓困、氣候變遷、加稅等政策。

過去 20 年來，從來沒有民主黨人在喬治亞州參議院選舉中勝出，但因為 11 月大選該州沒有任何一位參議員掌握 50% 以上票數，需要再次舉行選舉一定勝負。