Honda中國新車銷量再創新高 全年增加4.7%

本田汽車 (Honda)(7267-JP) 週三 (6 日) 公布中國市場 2020 年的新車銷售成績，較 2019 年增加 4.7% 至 162 萬 6972 輛。2020 上半年受到疫情影響銷售陷入苦戰，但是下半年的銷售回彈，全年銷量連續兩年創下新高。

本田的中國主力工廠座落在湖北省武漢市，該地爆發新冠肺炎 (COVID-19) 疫情後，工廠也自 2020 年 1 月下旬起關廠約兩個半月，汽車生產全面停頓。受此影響，當時就有部分經銷商表示新車的庫存量不足。

時過境遷，中國的新車需求在邁入 2020 年 4 月之後逐漸回溫，本田從 7 月起的每月銷售成績都超越 2019 年的同期表現。從 2020 全年的銷售數據來看， Accord、CR-V、Civic 這三個主力車款都超過 20 萬輛，帶動整體銷量上揚。此外，油電混合動力車 (HV) 的銷售暢旺，較 2019 年增長約七成、達 20 萬 1499 輛。

2020 年 12 月的銷售台數報年增 46.2% 至 20 萬 8848 輛，連續六個月超越前一年的同期表現，也創下單月的銷售新高。

關於 2021 年的中國市場銷售目標，本田方面未對外公布。

根據中國汽車工業協會 (CAAM) 說法，中國 2020 年的整體新車銷量年減約 2%，預估落在 2530 萬輛水準。日系車廠方面，豐田汽車 (7203-JP)2020 年 1 至 11 月的累計銷量年增 10% 表現暢旺，2020 全年銷量也將超越 2019 年。

中國民眾縮緊荷包，油耗、品質廣受信賴的豐田與本田也因而受到支持。