Q4交車成績亮眼！特斯拉盤中市值衝破7000億美元 甚至超越臉書

特斯拉 (TSLA-US) 週一盤中市值突破 7000 億美元，這是一個令人印象深刻的里程碑。若以另一種計算方式，特斯拉市值甚至超越臉書 (FB-US)。

特斯拉週一盤中股價曾達 744.49 美元，市值首次衝破 7000 億美元，若收盤價在 738.48 美元以上，就能正式收盤突破 7000 億美元，且超過臉書 7650 億美元的市值。

然而，終局漲幅稍歇，特斯拉週一上漲 24.10 美元或 3.42%，收 729.77 美元，仍創下 52 週新高點紀錄，因特斯拉週末公布第四季強勁的交車量數據。

特斯拉週六公布，第四季交車 180,570 輛電動車，突破自身先前紀錄也高於華爾街預期。特斯拉 2020 年第三季創下當時最佳交車量紀錄 139,300 輛。

2020 全年交車 499,550 輛，僅略低於最近期 50 萬輛交車目標。馬斯克曾在 2020 年初表示，即使新冠疫情影響，全年交車目標仍預計在 477,750 至 514,500 輛之間。

根據道瓊市場數據，特斯拉花了 111 日從市值 1,000 億美元翻倍至 2000 億美元，接著花 13 日就又再上升至 3,000 億美元，再過 27 日便竄升至 4,000 億美元，然後花 63 日茁壯至 5,000 億美元，爾後只花 8 日再上一級至 6,000 億美元，現在只距離 18 日又觸及 7,000 億美元門檻。

道瓊數據根據大約 9.5 億股的基本股數。但特斯拉在公布第三季財報時公布完全稀釋的流通股約 11 億股，基本股和稀釋股之間 1.5 億股差距來自管理層的認股權、限制股單位和認股權證等因素。

若以 11 億在外流通股計算，特斯拉週一市值觸及 8,200 億美元。

根據臉書第三季財報，臉書的基本股和稀釋股分別是 28.5 億和 28.9 億股。在完全稀釋股基礎上，臉書市值約 7,800 億美元，不及特斯拉。

特斯拉基本股和稀釋股間差距大

特斯拉基本股和稀釋股間的差距比大多數公司還大，因為該公司執行長馬斯克 (Elon Musk) 大多數報酬來自與公司業績相關的股票獎勵，以同業通用汽車 (GM-US) 為例，其第三季財報公布的在外流通基本股為 14.32 億股，而完全稀釋在外流通股 14.39 億股，兩者僅差距 700 萬股。

投資人應小心注意完全稀釋的股數，因為如果潛在的稀釋效果非常大，現有股東的權益未來亦可能遭明顯稀釋。

庫藏股法是計算選擇權的其中一種方法，該方法假設公司從管理層購股權中獲取現金，然後使用收到的現金回購股票。由於股票期權的定價低於當前股價，因此公司無法回購剛發行給管理層的所有股票。隨著認股權的行使，基本股數逐漸增加，最終與完全稀釋股的數據趨於一致。

如果投資者以完全稀釋在外流通股估值特斯拉，那就應該撤除特斯拉損益表中確認的基於股票的報酬，例如特斯拉 2020 年的前 9 個月中認列價值 11 億美元的股票報酬。

大抵來說，公司股價上漲，基於股票的報酬費用就會越高，股票價格越高，選擇權的價值就越高。特斯拉相當獨特，與同業不同的是，在衡量其股價與市值的時候必須將選擇權狀況考慮進去。