〈美股早盤〉喬治亞州決選將登場 美股平盤震盪後走高、美光領漲費半

作為美國國會版圖的關鍵，投資人正密切關注喬治亞州參議員決選，美股週二 (5 日) 於平盤震盪後走高，道瓊工業指數漲逾百點或 0.4％，那斯達克指數漲 0.3%，標普 500 指數漲 0.4%，費半漲 0.8％。

喬治亞州的兩名參議員人選將在週二登場，決定最終由民主黨或共和黨掌控參議院。市場預計，由民主黨拿下勝利將有助於推動更多財政刺激措施，但也可能為拜登政府訴求的加稅及監管政策鋪平道路。

此外，美國國會將在週三 (6 日) 統計選舉人團投票結果，由副總統彭斯主持兩院聯席會議，監督選舉人團投票結果的認證程序。市場預計，國會將正式宣告拜登當選美國總統。

新冠變種病毒仍導致全球確診數居高不下，英國首相強生週一 (4 日) 下令英格蘭進入第三度全境封鎖，德國政府也有意延長防疫禁令期限。另外，美國紐約州州長 Andrew Cuomo 週一證實，州內首度發現變種病毒的最新病例。

截至台北時間週二 (5 日)22 時許：

道瓊指數上漲 121.37 點或 0.40%，暫報 30345.26 點

那斯達克上漲 42.22 點或 0.33%，暫報 12740.67 點

標普 500 指數上漲 13.92 點或 0.38%，暫報 3714.57 點

費半上漲 23.26 點或 0.84%，暫報 2806.47 點

台積電 ADR 上漲 2.65% 至每股 114.67 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.930%

紐約輕原油上漲 2.33% 至每桶 48.73 美元

布蘭特原油上漲 1.96% 至每桶 52.09 美元

黃金上漲 0.33% 至每盎司 1953.10 美元

美元指數下跌 0.16% 至 89.705 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

美光 (MU-US) 早盤上漲 3.7％，至 76.79 美元。

發布上季財報前夕，記憶體大廠美光週二連獲多家投行上調評級，花旗集團 (Citigroup) 將美光股票評級自「賣出」(sell) 上調至「買入」(buy)，並連兩次將目標價自 35 美元上調至 100 美元。

此外，德意志銀行 (Deutsche Bank) 將美光目標價自 75 美元上調至 85 美元，加拿大皇家銀行旗下投行則將目標價自 57 美元上調至 83 美元。

億滋國際 (MDLZ-US) 早盤下跌 0.12％，至 57.85 美元。

《華爾街日報》引述知情人士透露，負責生產 Oreo、Ritz 餅乾的全球食品巨頭億滋國際即將敲定巧克力棒生產商 Hu Master 的收購協議，最快本週宣布，交易估值預計超過 2.5 億美元。

First Solar(FSLR-US) 早盤下跌 4.41％，至 96.78 美元。

高盛 (Goldman Saxhs) 週一將 First Solar 股票評級自「買入」下調至「賣出」，認為該公司的營收和利潤率已達到天花板，且業務的週期性阻力正在浮現。

每日關鍵經濟數據：

台北時間晚間 23:00 將公布美國 12 月 ISM 製造業 PMI，預期 56.5，前值 57.5

華爾街分析：

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 表示，投資人正在採取觀望態度，有很多事情值得關注，除了美國大選外，不同的新冠病毒株正在全球引發恐慌。

Oppenheimer 策略師 John Stoltzfus 認為，一旦由民主黨拿下參議院兩個關鍵席次，可能引發市場拋售。Oppenheimer 預計，標普 500 指數可能出現 6% 至 10% 跌幅，並稱市場更希望國會擁有足夠制衡機制，以確保政治權力不落入單一政黨手中。

德國商業銀行 (Commerzbank) 分析師 Esther Reichelt 表示，若民主黨同時贏得總統大選與喬治亞州決選，將提升進一步財政刺激的可能性，導致美元走軟；若共和黨獲勝，美元仍將下跌，但跌速會放緩。