比特幣大漲 專家提醒留意三大潛藏風險

比特幣近期頻頻創新高，新年開始市值更衝上 5600 億美元，市值排名全球第九大，專家提醒，比特幣大漲背後恐潛藏被挖礦、被綁架以及被攻擊等三大遭駭客攻擊的風險。

比特幣近來持續大漲，儘管隨後又拉回至 30000 美元左右， KPMG 安侯建業加密資產小組主持人謝昀澤表示，根據過去經驗，比特幣的幣值激增同時也會拉高企業與個人電腦的資安的曝險程度，需慎防「駭在比特高漲時」的特殊現象。

首先是被挖礦，謝昀澤說，即便比特幣的挖礦獎勵數量，有隨時間逐量減半的機制，但近期幣值大漲，反而使得挖礦總報酬較一年前不減反增，讓一些網路上防護力較差的主機，在不知情下被駭客集團入侵成為「免費挖礦機」。

其次則是「被綁架」，謝昀澤說，比特幣付款具備高度匿名性，仍不易被越趨嚴格的全球反洗錢 (AML) 機制察覺，因此趁幣值大漲時，駭客集團趁機入侵並加密個人或企業的重要檔案，索取高額解密贖金。

第三、被攻擊，隨著比特幣的幣值高升進而推升交易風潮，此時存放在比特幣交易所線上錢包中的熱錢大增，更是駭客出手攻擊的好時機。

KPMG 安侯數位智能風險顧問公司副總經理林大馗認為，企業或個人要避免成為比特幣大漲的間接受災戶，除了防毒防駭的資安配備並建立正確的資安防護意識，例如良好檔案備份措施、減少不必要的網路數位足跡可以降低駭客尋求企業突破口，減緩被綁架等網路攻擊的風險。