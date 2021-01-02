比特幣漲勢兇猛 一舉突破30000美元大關續寫新高

變種病毒讓全球疫情再次升溫，加上各國為刺激經濟持續推出貨幣寬鬆政策，美元走弱也促使熱錢湧入虛擬貨幣市場，比特幣自去年下半年起不斷飆漲，今年也延續漲勢，2 日衝破 30000 美元大關，續寫歷史新高紀錄。

根據最新報價，近一日比特幣站上 30000 美元大關，最高來到 31567.89 美元，再度改寫歷史新高價，觀察比特幣價格從去年初約 7000 美元，至今已飆逾 3 倍。

市場對於比特幣看法兩極，保守派認為，比特幣 2018 年曾面臨礦災衝擊，價格一度崩跌至萬元以下，因此仍有其風險存在，屬於投機行為，另一方則認為，今年在疫情衝擊下，虛擬貨幣將可規避弱勢美元風險，甚至成為未來支付工具之一，促使資金大舉搶進比特幣市場。

隨著比特幣飆漲刺激下，讓顯卡市場從去年第 4 季起「一卡難求」，主板業者普遍認為，受上游零組件吃緊、市場需求強勁影響下，供不應求狀況將至少延續至今年農曆年前，第 1 季營運可望淡季不淡，但仍對挖礦熱潮持觀望態度。

台廠挖礦概念股包含撼訊 (6150-TW)、青雲 (5386-TW)、麗臺 (2465-TW)、映泰 (2399-TW)、精英 (2331-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)、華擎 (3515-TW)、承啟 (2425-TW) 等。