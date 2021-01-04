比特幣跳水回落3萬美元 一天內價差近6000美元

在全球疫情升溫、各國貨幣寬鬆政策刺激下，虛擬貨幣市場近日熱錢湧入，比特幣價格上周末一度飆漲至 34000 美元價格，不過台灣時間 4 日比特幣價格一度急殺，根據最新報價顯示，比特幣價格回落至 3 萬美元，最低跌到 28130 美元，價差近 6000 美元。

比特幣近期是在市場避險情緒、支付業者擴大採用下，促使資金大舉搶進，光去年一年，比特幣價格從去年初約 7000 美元，飆漲至近 3 萬美元，年漲幅逾 3 倍。

不過虛擬貨幣飆漲也引起部分人士擔憂，認為比特幣仍具風險，加上 2018 年比特幣也曾面臨一波上沖下洗，引爆礦災危機，價格更一度崩跌至萬元以下，因此認為，投資比特幣屬投機行為。

在比特幣飆漲刺激下，顯卡市場需求強勁，自去年第 4 季起顯卡市場「一卡難求」，主板業者認為，顯卡供不應求狀況將至少延續至今年農曆年前，第 1 季營運將淡季不淡，但普遍仍對挖礦商機持保守觀望態度。

台廠挖礦概念股包含撼訊 (6150-TW)、青雲 (5386-TW)、麗臺 (2465-TW)、映泰 (2399-TW)、精英 (2331-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)、華擎 (3515-TW)、承啟 (2425-TW) 等。