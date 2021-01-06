比特幣再創新高 突破35000美元 今年已經又漲20%

隨著民主黨似乎有機會贏得喬治亞州參議院選舉，比特幣在台北時間周三 (6 日) 近中午突然發動急攻，從 34000 美元大漲至 35800 美元，再創歷史新高。儘管隨後很快降低漲勢，但在新一年又攻下一個新的里程碑。

新一年到來之後，市場對比特幣可能的走勢更為分歧，表現在行情上，周一比特幣急跌至 28000 美元附近，不到兩天時間，又突破 35000 美元，價差高達 7000 美元。

至台北時間下午 13:00，主要交易所比特幣報 35387 美元，24 小時漲幅達 14.5%，「二哥」以太幣也在強升，漲至 1124 美元價位，24 小時上漲近 12%。

(圖表取自 coindesk)

比特幣漲勢吸引更多主流機構的注意，摩根大通在最新報告中，已將比特幣長期目標價設至 14.6 萬美元，認為這種加密貨幣將成為黃金的替代品。

值得注意的是，根據加密貨幣數據提供商 CryptoQuant 的估算，在近日價格漲勢中，加密貨幣交易員開始全面削減槓桿頭寸。其執行長 Ki Young Ju 在 Twitter 上指出，這一變化表明交易員對市場下一步行動感到「不確定」和「害怕」。

Blockhead Capital 的執行合夥人 Matt Kaye 認為，隨著價格走揚，市場的方向似乎更加明確。現在的情況很簡單，進入現貨市場的現貨買家要多於現貨賣方。

比特幣在 2020 年超過 300% 的漲幅後，在 1 月短短幾日內，已經又漲 20% 以上。

加密貨幣公司 NEM 交易主管 Nicholas Pelecanos 警告，當任何資產的價格在一段時間內以如此快的速度攀升時，不應陷入狂熱，不過他仍然預測，目前為大牛市的開端，在情人節之前可能站上 5 萬美元。