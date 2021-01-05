比特幣狂潮未止?小摩：比特幣今年有望上漲至10萬美元

比特幣在近日一度突破 34000 美元，去年漲幅更超過 300%。根據小摩在週一 (4 日) 發布的一份報告中預期，比特幣有望在今年漲至 10 萬美元，但是，如此高的價格水準不會持續下去。

小摩在報告中表示，不能排除當前比特幣的投機狂潮進一步升溫，並將比特幣價格推向 5 萬至 10 萬美元，但是，小摩也認為這樣的價格水準將難以持續。

小摩仍然認為比特幣是能與黃金競爭的一種替代貨幣，並表示千禧一代的投資者更喜歡投資「數位黃金」，而不是傳統黃金，這樣的偏好也因而推升了對加密貨幣的需求。

該報告中指稱，比特幣要飆升至 14.6 萬美元，才能與私營部門通過 ETF、金條和金幣對黃金的總投資相匹配。

但是，有鑑於比特幣變成與黃金市場一樣有著長期看漲的趨勢，有部分機構在其投資組合中也會加入加密貨幣資產，並對加密資產相關的波動性感到滿意。出於風險管理的目的，若比特幣波動性變得更小，將會促使更多機構採用比特幣。

BTIG LLC 首席股票和衍生品策略師 Julian Emanuel 日前表示，在利率仍偏低、政治不確定性以及政府有望進一步推出刺激措施的情形下，有望在近期助漲加密貨幣，但不可忽視的是，它在上行及下行均面臨波動性。

而長期看漲比特幣的前小摩首席股票策略師 Thomas Lee 則預測，2021 年比特幣的走勢將與 2017 年相似，出現拋物線型上升。但他也同時警告表示，如果今年股市回落，比特幣的樂觀前景可能會惡化。