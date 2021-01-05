華爾街狼王伊坎：美股恐將大幅下跌 出現戲劇性結局

在經歷了 2020 年的大幅漲漲勢後，美股四大指數於週一 (4 日) 集體收黑，道瓊一度暴跌逾 700 點，終場收黑逾 380 點，標普收跌逾 1.4%，創去年 10 月 28 日來最大的單日拋售。對沖基金大佬、素有華爾街狼王之稱的卡爾伊坎 (Carl Icahn) 警告表示，美股可能會大幅下跌，市場的「狂漲」，總是會出現戲劇性的結局。

伊坎在接受採訪時表示，看過很多價格錯估的股票瘋狂上漲，但是它們有一個共同點，就是最終會撞牆，陷入重大且痛苦的修正，沒有人能預測何時會發生。很多人會說這次情況不同，但從來就事與願違。伊坎拒絕透露他的投資細節，但明確已經進行對沖。

去年，新冠肺炎疫情爆發對全球經濟造成嚴重衝擊，但是標準普爾 500 指數仍上漲了 16%，某些科技股也出現了大幅度的上漲。

美股的快速上漲和不斷膨脹的估值，使部分華爾街策略師對近期的市場走勢保持警惕。大摩 (Morgan Stanley) 策略師 Mike Wilson 在週一在給客戶的一份報告中表示，股市很可能隨時準備回調，因為此時風險和報酬的比值已大幅惡化。

市場空頭分析師 David Rosenberg 日前也表示，根據評估，美股被高估了 20% 至 30%。不過他也表示，美聯準會的空前支持可能會向市場持續注資數年，使股市不會急跌，目前的關鍵是保持警惕。他指出，只要利率保持在原來的低位，除非經濟活動出現大幅回落，否則泡沫不會很快就破滅。