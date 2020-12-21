歐盟有條件批准飛雅特PSA合併案 預計明年Q1完成交易

歐盟週一 (21 日) 宣布有條件批准飛雅特克萊斯勒 (Fiat Chrysler Automobiles) 與標緻雪鐵龍集團 (PSA) 的合併案，預計交易將於明年第 1 季末完成。

合併消息公布後，飛雅特與 PSA 發布共同聲明表示，交易預計明年第 1 季末完成，屆時 Stellantis 旗下將擁有飛雅特、吉普 (Jeep)、道奇 (Dodge)、Ram 和瑪莎拉蒂 (Maserati)、標緻 (Peugeot)、歐寶 (Opel) 和 DS 等汽車品牌。

歐盟委員會表示，兩家公司承諾，合併後將幫助豐田 (Toyota) 提高在法國和西班牙廠區產能，並開放維修網路，降低汽車、零件的轉讓價格，化解外界對於合併後將阻礙競爭的擔憂。

歐盟競爭事務專員 Margrethe Vestager 表示，進入小型商用客車競爭市場，對整個歐洲的汽車業者和中小型企業來說很重要，飛雅特與 PSA 均承諾將促進小型商用客車市場的進入及擴張。

歐盟原先擔憂，兩者合併將阻礙成員國在小型商用車市場的競爭，經過反壟斷調查後發現，飛雅特和 PSA 提出的補救措施，將支持新進入者在市場上擴大規模並參與競爭。

投票代理顧問公司 Glass Lewis 以策略及財務基礎狀況良好為由，建議投資人支持上述交易。

週一 (21 日) 美股盤前交易，飛雅特 (FCAU-US) 跌 2.4%。