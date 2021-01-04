鴻海大聯盟出頭天 N檔盤中出現漲停

萬寶投顧分析師王榮旭表示，好的開始是成功的一半，2021 年台股第一個交易日就大漲了 169 點，一萬五大關已近在眼前。2020 年外資累計賣超台股逾 5000 億元，大盤反而大漲 2700 多點，外資等於軋空手，2021 年全球景氣回溫，外資回流台股，資金派對可望延續。大盤無需預設高點，誰能夠保證 18000 點甚至 20000 點不會來到呢。

2021 年個股主流在哪裡？2020 年 12 月 24 日專欄中我看好鴻海 (2317-TW) 會在 2021 年補漲，因為蘋果兩大倚重的供應商之一台積電 () 在 2020 年大漲了 60%，反觀鴻海只漲了 1%，在蘋果產品熱賣的情況下，鴻鴻海股價具有低基期優勢。

此外，蘋果加速跨入電動車市場，鴻海馬上組電動車大聯盟，更讓鴻海未來的想像空間擴大。果真在 2021 年的第一個交易日，台積電上漲 1.13% 再創新高，但是鴻海大漲 8.59% 更令人驚艷。

大象都能跳舞，那股本小一點的個股呢？2020 年 11~12 月我多次在專欄看好的凱美 ()，站在鴻海及國巨兩大巨人肩膀上，最近 2 個月股價從 50 元以下狂飆 1 倍到 98.6 元再創新高。搭上鴻海電動特快車，股價加速度就是快。

裕隆 () 與鴻海合資成立鴻華先進發展電動車，第一個產品 MIH 電動車開放平台，短時間內就吸引超過 200 家企業加入，鴻海電動車大聯盟儼然成型，裕隆轉型契機不輸鴻海，股價在 2020 年封關日差一點漲停，2021 年開紅盤繼續大漲 8.5%，新的主流在哪裡，看股價就知道。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，搭上鴻海電動特快車的乙盛 - KY() 原本就是鴻海旗下供應特斯拉機構件的廠商，想必未來在蘋果電動車也佔有一席之地。此外，鴻海旗下廣宇 () 逐漸淡出夏普代銷業務轉型車用，已經出貨汽車影音控制線束，搭上鴻海集團最新的發展策略，轉機性不言可喻，股價也漲停表態。

鴻海旗下的 LED 背光大廠榮創 ()，LED 背光雖以 TV 為主，但蘋果新品導入 Mini LED，榮創 Mini LED 應用在車載上，搭上電動特快車商機，連拉兩根漲停。LED 去年都沒漲到，除了榮創之外，包括億光 ()、宏齊 () 與鼎元 () 也受惠傳出快速充電及電動車充電樁需求成長，導致光耦合器調漲，而紅外線 LED 晶片有上漲的機會，股價紛紛大漲。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，在晶電及隆達合併之後，富采即將於 1 月 6 日重新掛牌上市，Mini LED 題材可望再度炒熱，資金全面卡位 Mini LED 概念股。Mini LED 打線組裝廠台表科 () 與 Mini LED 光學膠長興 () 股價也逐漸冒出頭，限於篇幅，還有更多的潛力股分析，將在 LINE 粉絲團與讀者分享，歡迎免費加入。

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