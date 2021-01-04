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5G新賽局 台系廠站在浪尖上？

※來源：萬寶投顧

蘋果 iPhone12 一系列支援 5G 的新品上市之後，掀起全球 5G 狂潮，成為全球投資熱搜，在這一波指數飆漲中，5G 相關概念股股價也大多跟著水漲船高，現在又有一項最新調查再次印證 5G 未來發展欣欣向榮。
 
全球半導體大廠高通 (Qualcomm) 委託產業經濟分析機構 IHS Markit 針對 5G 產業發展做深入研究調查，結果發現 2020 年的 5G 總產值只比疫情發生前稍微下修 0.6%，不但比預期樂觀，而且 5G 相關資本支出及研發經費比原先預測的高出 10%，其中又以美國和中國對 5G 的投入研發最高，競爭激烈，預估至 2035 年前為止，美國和中國投入 5G 產業的金額將分別高達 1.3 兆美元和 1.7 兆美元，而全球 5G 銷售額屆時也將達到 13.1 兆美元的規模。這樣驚人的數據揭露：從今年 5G 元年起算，未來數年 5G 相關產業都還是重頭戲。
 
因為各國快馬加鞭建置 5G 基地台，各項供應鏈需求快速增溫，之前載板廠欣興 (3037-TW)、南電(8046-TW)、景碩(3189-TW) 股價已經反應，最近 CCL 銅箔基板也開始啟動，銅箔廠在第四季早已上調報價，近期國際銅價一度再飆破 8000 美元，創七年來新高，預料在農曆年前 CCL 報價還會有一波漲勢，累積漲幅上看 6～10%，國內銅箔廠金居 (8358-TW)、榮科(4989-TW)、聯茂(6213-TW) 近日股價噴發，隨著國際原物料價格續漲，相關族群後市仍然值得關注。
 
另外值得留意的，就是美國近日已經通過 9000 億美元紓困方案，將對一般民眾和失業者發放現金補助，最快下週就會發放，資金狂潮將再度湧入市場；加上美國制裁中國企業繼續升溫，企圖封鎖任何有資安疑慮的中國企業，在中美持續貿易大戰下，台廠可望坐收轉單效應，台股也依然有上漲空間。

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