鴻海搶食電動車市場 傳有意投資中國公司拜騰2億美元

據《彭博》引述知情人士透露，鴻海 (2317-TW) 集團日前與深陷破產危機的中國電動車初創企業拜騰汽車洽談，擬向後者注資，加大對汽車製造的賭注。

知情人士稱，鴻海將向拜騰汽車投資多達 2 億美元 (約 57 億元新台幣)，目標是在 2022 年第一季開始量產拜騰旗下車型 M-Byte。若最終達成協議，最快可能會在周一 (4 日) 宣布。

拜騰一度是家風光的獨角獸，幾年前推出 M-Byte 概念車，公司成立 4 年，共進行了 4 輪融資，共計約 12.7 億美元。不過，2018 年之後難以再取得新融資，公司燒完所有現金，在去年 7 月宣布停止在大陸的營運。其北美及德國辦公室也已申請破產，全球員工總數約 1500 人，預計裁減至百餘人規模。

《彭博》在報導中指出，新一筆資金可能成為拜騰的「救命稻草」，鴻海是蘋果 (AAPL-US) 重要的合作夥伴，而蘋果也在研發自己的自駕，鴻海則在尋求業務的多元化。

2020 年初，鴻海宣布了一項與 Fiat Chrysler 公司組建合資企業的計畫，以在中國開發和製造電動汽車，儘管它本身不會參與任何組裝。10 月，公司推出了首款電動汽車底盤以及一個開放的軟體平台，旨在幫助電動汽車製造商更快地將模型推向市場。

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