搶數位轉型商機 宏碁小金雞宏碁資訊1/6登興櫃

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 旗下宏碁資訊 (6811-TE) 看好未來數位轉型趨勢，計畫持續擴展客群、產品線，並朝海外市場布局，預計周三 (6 日) 登錄興櫃，將發行普通股 36449 仟股，主辦承銷商為台新證券。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示，受疫情影響，加速驅動台灣企業數位轉型雲端需求，宏碁資訊協助客戶部署遠距工作所需的作業環境，包含雲端辦公室、虛擬桌面管理方案、超雲行動工作紀錄平台、視訊會議方案、行動應用安全等，看好 C3A+P 為未來主力成長動能。

周幸蓉進一步指出，宏碁資訊數位轉型解決方案，包含 Cloud Service(雲端服務)、Application(加值運用與開發)、AIoT(智慧物聯網)、Appliance(邊緣運算載具) 及 Platform as a Service(平台即服務)，客群以高科技業者為主，占比達 4 成，政府、金融業則各占約 2 成、1 成。

宏碁資訊 2012 年 2 月成立，前身為宏碁旗下電子化服務事業群商用軟體、應用開發與整合事業單位，目前資本額約為新台幣 3.64 億元。營運方面，宏碁資訊 2019 年營收達 47.63 億元，稅前盈餘 1.39 億元、每股純益 3.19 元；去年上半年營收 25.44 億元，稅前純益 1.03 億元、每股純益 2.3 元。