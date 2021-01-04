〈台股盤中〉開紅盤蘋概三王氣勢如虹 突破14900點關卡續締新猷

台股今 (4) 日開紅盤氣勢如虹，蘋概三王領軍上攻、泛鴻海集團、PCB、LED 等電子族群助陣，加上新台幣早盤強升，指數開低走高，盤中大漲超過百點，指數突破 14800 、14900 點兩道整數關卡，續創新高，估成交量 3800 億元。

蘋概三王以大立光、鴻海表現最強勢，鴻海研究院揭牌儀式今日登場，創辦人郭台銘、董事長劉揚偉睽違一年將再度同台，為集團轉型信心喊話，股價開高震盪，漲幅超過 4%，最高站上 96 元創波段新高。

鴻海表現強勁，帶動泛鴻海集團同步攻高，包括廣宇、榮創、光鋐、天鈺、乙盛 - KY 亮燈漲停，建漢、臻鼎 - KY、中揚光、訊芯 - KY 有逾半根漲停，亞太電、友威科、鴻準等力守紅盤。

股王大立光將於本周召開法說，市場預期今年營運有望拚新高，激勵股價走揚，大漲逾百點逼近半根停板，收復短均；另一檔權值股台積電盤中也獲資金敲進，股價走強，最高來到 535 元，續創新猷。

市調機構預估，台廠 mini LED 今年開案量可望拉升，上看 1000 萬台，激勵億光、宏齊、艾迪森、光鋐、百鴻、泰谷亮燈漲停，立碁、李洲、同欣電等均有逾 5% 漲幅。

PCB 族群也是資金追族焦點，敬鵬、南電盤中攻上漲停，欣興、景碩、耀華、金像電、台表科等同樣表現不俗；貨櫃航運族群熱度不減，長榮、陽明大漲逾板根停板，萬海、台航也有逾 5% 漲幅。

法人表示，台股新年首個交易日，市場氛圍仍正向樂觀，外資收假歸隊，為元月行情添柴火，惟短線可能因為疫情呈現高檔震盪，長線指數有望再拚新高。