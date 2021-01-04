鴻海登高一呼 台股開紅盤漲169點收14902點 成交量史上第四大

外資歸隊買盤回補力道不手軟，台股今 (4) 日開紅盤漲勢再起，權王台積電續創天價，聯發科、鴻海同步獲資金追捧，帶動加權指數大漲，接連衝破 14800、14900 點，直逼萬五大關，終場上漲 169.5 點，收在 14902.03 點，成交值爆出 3457.41 億元，量能創史上第四大。

台積電 2020 封關日以創新高畫下句點，今日開紅盤再度延續漲勢，市場預期，台積電將持續擴增先進製程產能，並投入下世代研發，今年資本支出上看 200-220 億美元，在大量買盤進場推升下，台積電漲幅擴大，一度衝上 540 元，終場以 536 元作收，續締新猷，市值攀升至 13.89 兆元。

鴻海研究院上午舉行揭牌儀式，創辦人郭台銘致詞時指出，台灣要多幾個護國神山，鴻海至少要能看到台積電的方向盤，與此同時，鴻海吸引買盤進駐，股價大漲逾半根漲停板，一度衝上 100 元，創 3 年新高，鴻家軍同樣氣勢如虹，包括榮創、乙盛 - KY、廣宇及天鈺等均亮燈漲停。

聯發科今日同樣買氣熱絡，股價最高衝上 798 元，一舉創下歷史新高，市值約 1.27 兆元緊追鴻海。大立光強勢上漲約 5%，高點衝到 3355 元，重新站回月線，也為 7 日即將登場的法說會暖身，預料新客戶、手機鏡頭趨勢及毛利率表現等都是法人關注焦點。

受惠海運市場火熱，貨櫃三雄開紅盤帶量上攻，長榮衝上漲停價 44.75 元，寫下 1999 年 5 月以來的新高；陽明無懼列為警示股，開盤仍跳空開高，直奔漲停價位 32.15 元，創 2005 年 3 月以來新高；萬海同樣漲約 8%，終場收 57.1 元。

此外，市調機構預估，台廠 Mini LED 今年開案量可望拉升，上看 1000 萬台，激勵億光、宏齊、艾笛森、光鋐、佰鴻、泰谷股價亮燈漲停。PCB 族群同樣吸引資金青睞，敬鵬、南電率先攻上漲停，欣興、景碩、燿華、金像電、台表科等也都在盤面上表現。