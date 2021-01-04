【Wen姐筆記】元月行情接棒？內外資先玩你丟我撿 

台股 2020 年完美封關，月 K 棒連 2 紅，周 K 連 9 紅，加權指數以 14732.53 點作收，成交值 2606 億元，加權指數以收盤價來看，也創下歷史新高! 2021 年今天將開出紅盤，台股元月行情將接棒? 今日盤面除了觀察電子傳產誰帶隊攻堅? 也得留意內外資大玩你丟我撿遊戲。而在你丟我撿的拋接球過程中，可別漏接! 否則大盤創歷史新高位階，如出現漏接失誤，或是有個股變成「躲避球」，都恐將引來震盪加劇! 關鍵點位為 14666、 14723、14758。

台股多方要一鼓作氣，再拚元月行情，站穩 14666 點為必要條件，14700 點兩端哨站為 14683 與 14723 點，如能以 14700 點城池為 2021 年北上出發點， 將有機會隨時再改寫新高。多方如能再闖過 14758 點，可往 14800 點城池挺進，14777 為射門區，而 14823 點站穩則收復 14800 點城池，多方將有續往 15000 點前進的企圖。

但如 14666 點未能站穩，需提防盤勢進入震盪，恐回測 14633 與 14600 點城池，14600 點護城河為 14588 點，短多控盤最後防線為 14555 點，如棄守需提防攻勢減弱，有回測 14500 點可能，14500 點兩端哨站為 14488 與 14520 點，如再棄守 14460 點則本波攻勢恐正式告一段落。

台股 2020 年底封關行情亮眼，電子傳產與金融年底作帳行情功不可沒，不過也明顯有內資先卡位，等外資元月歸隊交棒的意味。今天觀察重點除了新台幣匯率之外，尤其是電子傳產指標股，內外資你丟我撿過程中，千萬別有漏接狀況! 同時也得留意成交量能，勿出現高檔爆量黑棒或長上影線! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)

