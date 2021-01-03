〈台股風向球〉三力道拱元月行情 電子接棒成主力

台股 2020 年封關日寫下新高紀錄 14760 點，維持價漲量增格局，進入 2021 年首周，市場多期待元月行情發酵，法人認為，台幣強升資金行情續航，有利軋空行情，加上外資認錯回補，籌碼面三利多將繼續牽動權值股到中小型股輪流上攻，不過，漲多權值股震盪加劇，預料接下來一周多頭攻勢將再由電子接棒，惟留意國際的疫情發展狀況。

證交所統計，去年外資賣超 5395 億元創紀錄，但賣盤多集中在前三季，法人指出，第四季起外資買多賣少，有逐漸回補認錯之勢，不排除趕在農曆年前出現一波回補潮，為元月行情點火。

另一方面，近來集中市場融券張數連 3 減，但仍處歷史高位達 116 萬張，券資比維持 6 月以來相對高檔，隨資金持續湧入，軋空力道可望持續升溫。

不過，可觀察到，航運、二線塑化等傳產族群近來漲多後震盪幅度加劇，法人指出，部分資金有漸轉回電子之勢，如台積電以史上最高價位 530 元封關來看，預料進入元月後，電子題材股將再度成為盤面主角，並成大型指標股領銜、中小電子股補漲後，傳產再接棒漲的驚驚墊高行情。

接下來一周，疫情不確定性仍須觀察，由於美國耶誕節假期有上百萬名美國民眾搭機移動，美國國家過敏與傳染病研究院院長佛奇直言，1 月疫情恐較 12 月更糟。

而國內，本周將聚焦 1 月 7 日登場的大立光法說，對後市釋出的展望，牽動市場信心。

法人提醒，儘管台股偏多訊息充斥，且今年經濟成長率基調是坐三望四，具基本面支撐，但需隨時提防疫情利空訊息來襲，一旦美股回檔，台股就會連帶受影響。

從技術面來看，國泰證期研究部表示，台股本波自 11 月初突破之前的箱型整理區，上漲至今指數均守穩月線支撐，而日 KD 近期出現黃金交叉，短線仍有高點可期。