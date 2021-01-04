目標到期債基金再進化 掌握「367C」黃金關鍵密碼

金融市場波動與不確定性增加，加上低利率環境持續，保守資產成為許多投資人資產配置中不可或缺的一環，去年火熱的目標到期債基金再度升級重出江湖，比一般傳統目標到期基金更進化，不僅「可提前出場」讓資金運用更彈性，且 7 成以上瞄準投資等級債，然而信用加強但是收益不縮水，靠著多元布局新興市場高息的機會，品質與收益率兼顧，獲利可更穩妥妥入袋。

公開發行的目標到期債基金規模近年一路增加，從 2017 年底的 328 億元，翻倍至 2019 年底的 3261 億元，成長速度飛快，顯見該產品相當符合投資人需求，獲得市場資金認可。進入 2020 年，為了防止資金過度集中於同類型商品，因此在主管機關的規定下，目標到期債基金發行數量銳減。加上目標到期債基金無法隨時申購，僅能於募集期間申購的特性，讓相關商品更難買到。不過 2021 年又有大咖團隊即將推出目標到期債基金，預期將再掀起投資人期待已久的熱潮。

後疫情時代 用目標到期債鎖定利率

不管景氣如何循環，國際退休金以及法人大戶對於債券部位配置卻是有增無減，但是持有傳統債券基金容易受到利率波動表現影響，反觀目標到期債券基金，具備持有到期還款、無須單一挑債及收益目標明確等 3 大優勢，目標到期債券基金過去兩年多快速成長。

進一步了解目標到期債基金的遊戲規則，主要是委託基金經理人管理一籃子和基金到期日接近的債券，期間收取債券票息收入，並分配給投資人或滾入再投資。此外，只要在投資債券標的無違約的前提之下，隨著愈接近債券到期日，市場價格將趨近於債券面額，並於期末到期時將總淨資產返還。

目標到期債還有最誘人的優勢就是「鎖住利率」，在進場時的到期殖利率可作為投資人基金收益目標，低利率環伺下，瀚亞投資去年推出兩檔目標到期債基金，兩檔基金發行時指標利率分別為 6%、5.5%，投資期間鎖定後，便無需擔憂追高殺低的交易風險，有助於減輕經濟環境轉變對於投資組合的衝擊。

瀚亞投資看準後疫情時代對穩健收益投資的剛性需求，再推出進化版目標到期債基金－－「瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金」，其發行指標利率預計為 4.5%，在儲蓄險宣告利率一降再降，定存利率又無利可圖的現在，用目標到期鎖定高利可望在 2021 年再掀投資風潮。

用長天期收益拚短天期出場 + 季配息 最適合五大族群投資

瀚亞投資最新的「瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金」將目標到期基金再優化，不僅持續納入提早出場機制，最快 3 年可提前出場，希望能達到以較短時間、獲得較長天期債券才能享有利率水準，以及潛在資本利得機會，不僅避開保單長期綁約，還搭配提早出場免罰機制，對於定存族、儲蓄險愛好者、債券基金客戶、高資產戶、與台商回流資金都是優化收益的好選擇。

其中，政府為鼓勵台商回台投資，依據境外資金匯回專法規定，匯回資金有 25% 可投入信託與全委專戶以及八大類金融投資等，據了解，由於美中貿易戰與疫情夾擊，加速了台商回流資金，而匯回的資金就大舉鎖定目標到期債。

在級別部分，該基金設立累積型及季配息型兩種，累積型適合偏好追求複利效果累積之投資人；至於喜歡有現金流穩定入袋的投資人，則可選擇季配息型。兩種級別皆擁有資本利得免稅優勢，惟季配息型因應現行法律規定，將會納入海外配息所得中計算，須特別留意。

7 成以上投資級債、無 CCC 券 信用加分更攻守兼備

全球股市高檔震盪、新冠肺炎二次疫情風險仍嚴峻，全球投資人追求收益之際，首先應該先求穩、再求收益率，相較於其他投資標的，投資等級債相對抗跌，年化波動僅比美國公債略高，違約率更大幅低於非投資等級債。

且瀚亞投資目標到期債把信用評級再拉高，基金投組中 7 成以上為投資等級債，且完全不碰 CCC 級債券，而是採國家、產業分散達到風險分散，並精選被低估的新興歐元券，不但掌握新興市場高息機會，且透過匯率避險至美元，可以不受匯率影響，達成增益效果，讓投資策略攻守兼備。

瀚亞投資 × 瑞萬通博兩強聯手 打造目標到期債傳奇再現

瀚亞投資去年與瑞萬通博攜手發行經典與復刻的兩檔目標到期債基金，兩檔都是熱募超過百億元的傳奇基金，且截至 11 月底，前兩檔目標到期債淨值來到高檔。

若以美元級別的目標到期債績效來看，無懼疫情影響，經典首發的「瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金」，3 個月投報率 2.67%、6 個月 9.84%、一年 5.89%、成立以來 11.89%；而經典復刻的「瀚亞目標到期傘型基金」3 個月績效 2.28%、6 個月 8.54%、一年 3.11%、成立以來 3.34%，在經歷過紛擾的 2020 年淨值還能來到新高，績效有目共睹。

瀚亞投資、瑞萬通博這次第三度強強聯手，瑞萬通博總管理資產規模達 1175 億瑞郎，有完整的新興市場團隊，布局全球能力強，有別於一般團隊以主權、類主權為主，瑞萬博通投資以公司債為主，涉略了超過 2000 家公司，選債的範疇更廣，可提供更有潛力的收益率，且該投資團隊著重風險分散，從利差發掘投資價值，歷史績效都有良好表現。

此次再進化的目標到期債基金祭出「367C」黃金密碼，主打「3 年提前結算機制、6 年期滿、7 成以上投資級債、C 精選收益機會」，收益機制有總報酬與季配息，不僅能抵禦波動，成長階段更能累積收息，甚至因投資組合強化而有機會追求超額報酬，在貨幣寬鬆資金充沛下，預計可再打造目標到期債傳奇。