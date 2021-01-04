【配息新主張】復華台灣好收益基金，1/4起強勢登場！

主動分紅、不配本金的台股配息基金來囉！

復華台灣好收益基金 短期享分紅、長期擁收益～

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※募集期間不開放定期定額申購。

復華台灣好收益基金 必投三大關鍵

關鍵 1： 創新配息，主動分紅

主動為投資人每半年評估分紅比例，投資人不必煩惱何時該落袋為安。

關鍵 2：資本利得分紅，具免稅優勢

以賺得的資本利得進行分紅機制，非股息 / 股利收入，享免課個人所得稅優勢。

關鍵 3：分紅不配本金，再創好收益

每半年呈正報酬且淨值＞10 才分紅，避免減損本金，持續創造再投資收益。

分紅情境假設

資料來源：復華投信。單位: 元

備註：本基金分紅後維持基金淨值 10 元以上為目標，針對上表基金分紅情境舉例假設說明：(1) 淨值之報酬增長，假設全數來自本基金之『可分配收益』；(2) 上表為情境釋例，若本基金可分配收益金額未達分紅目標，可能減少分紅，相關條款請詳閱本基金公開說明書；(3) 經理公司保留調整分紅機制之彈性。受益人就相關稅賦事宜請諮詢相關專家意見，並依規定申報及納稅。

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鉅亨投顧獨立經營管理 本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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