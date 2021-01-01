台股2020亮眼封關、川普簽紓困法案、中芯傳獲美許可 本周大事回顧

告別 2020 年邁入 2021 年，台股去年亮眼封關，全年大漲 2735 點，站上歷史新高，並寫下四大亮點，而面對變種病毒來襲，我國防疫升級、美國總統川普也意外臨時簽署紓困及支出法案，另外，陸媒報導，中芯已獲美成熟製程設備許可，也為市場投下震撼彈，以下是本周重要大事回顧：

台股 2020 亮麗封關衝歷史新高 寫四大亮點

台股 2020 年亮麗封關，全年上漲 2735 點收在 14732.53 點，站上歷史新高，根據金管會統計，台股今年共寫下四大亮點，包括指數刷新歷史紀錄、成交量年增逾 6 成、連續 186 個交易日站穩萬點，當中有連續 20 個交易日突破「萬四」之上。

延伸閱讀

〈2020 封關〉台股全年大漲 2735 點市值逼近 45 兆元 每位股民平均賺 75 萬元

〈2020 封關〉台積電飆新天價 今年以來市值暴增 5 兆元 寫六大神「積」

〈2020 封關〉十大飆股出爐 防疫族群占 4 席 美德醫瘋漲 2300% 奪飆漲王

〈2020 封關〉聯發科今年寫三驚奇 市值飆上兆元創新高

台灣現首例變種新冠病毒 元旦起禁外國人入境、暫停來台轉機

華航日前一架自英國返台航班上有 3 名旅客確診新冠肺炎，疫情指揮中心 30 日表示，經基因比對，1 名發燒的少年證實感染英國變種新冠病毒，為台灣首例，因此，我國入境措施將再加嚴，從元旦起，禁止無居留證外國人入境，同時暫停來台轉機，觀察期訂一個月。

另一方面，由於英國疫情嚴峻、變種病毒擴散，華航、長榮航也在 29 日同步宣布，1 月起台北往返倫敦所有航班均暫停營運，未來班次再視疫情狀況調整。

救美國經濟 川普簽署紓困及支出法案

美國總統川普在上周 27 日晚間簽署一項 2.3 兆美元的支出法案，其中包含規模 9000 億美元的紓困方案，繼續為國內企業和個人提供救濟金，同時避免聯邦政府在 29 日關門後陷入停擺。

根據美國國會敲定方案，紓困計畫包含向每人發放 600 美元現金，每週向失業人士發放 300 美元現金，以及其他向國內企業、學校等方面的補助資金等。

三星再延後關 LCD 廠 停產時間點無限期延後

三星顯示器原本計劃，在去年底關閉旗下所有 LCD 產線，但 10 月就傳出，三星顯示器評估將停產時間延後至今年首季，本周官方首度證實，將無限期延後關閉 LCD 產線，關閉時間點將依市場狀況而定，為面板市場投下震撼彈，

觀察目前全球 LCD 市場主要以中國、台灣面板廠為主，其中，中國廠商拿下近過半市占，市場人士認為，韓廠短期轉變 LCD 布局計劃，對產業供給影響程度相對有限，但恐不利今年面板價格延續強勁漲勢。

螞蟻集團遭盯上 擬將金融業務合併為控股公司

中國正採取一系列措施，限制馬雲的互聯網金融帝國螞蟻集團，雖然沒有直接要求公司分拆，但是中國監管部門已兩度約談，要求螞蟻「充分認識到整改的嚴肅性和必要性」，並盡快制定整改時間表。

中國金融部門提出的整改要求，包括回歸支付本源、提供交易透明度、依法持牌、保護個人資料隱私、確保資本充足、完善公司治理等，根據《彭博》引述知情人士說法，螞蟻集團正計畫把其金融業務合併成為一家控股公司，並讓其接受更像對銀行的那類監管，市場認為，將打擊集團獲利最高的非支付業務的成長。

半導體震撼彈 陸媒爆中芯獲美成熟製程設備許可

市場傳出，美國同意開放中國晶圓代工龍頭中芯「成熟製程」設備許可證，31 日中國科技電子媒體集微網報導指出，在求證同業下稱該傳聞屬實，由於先前美國禁令導致 8 吋晶圓代工、NOR Flash 等半導體業市況大亂、報價揚升，美國放行中芯成熟製程設備，牽動相關元件後市。

又爆理專 A 錢 國泰世華銀理專盜領四客戶 1732 萬元遭罰 1200 萬元

金管會 29 日宣布，國泰金旗下國泰世華銀板橋分行洪姓理專因為挪用客戶款項，涉案 4 年、挪用資金達 1732 萬元，依法對國泰世華銀行開罰 1200 萬元，並停止該行板橋分行受理新客戶辦理保險代理業務及金錢信託業務各一個月。

而這也是金管會今年開罰理專盜領案的第七案，累計已經開罰高達 7200 萬元，超越去年紀錄，創下歷史新高。

高端疫苗獲准執行新冠肺炎疫苗二期臨床試驗

高端疫苗 30 日公告，取得台灣衛福部食藥署 (TFDA) 核准，可執行新冠肺炎疫苗第二期人體臨床試驗，也是台灣首家獲准執行二期臨床的疫苗廠。

高端表示，旗下開發中新冠肺炎疫苗 MVC-COV1901，是與美國衛生研究院 (NIH) 合作開發，高端向 NIH 技轉全長基因修飾重組 S-2P 蛋白作為疫苗抗原，篩選出候選疫苗免疫組合物，並已完成臨床前藥毒理試驗、倉鼠攻毒試驗，以及一期人體臨床試驗期中分析報告。

11 月景氣燈號對策信號分數創逾九年新高 連四亮綠燈

國發會 28 日公布 11 月景氣對策信號綜合判斷分數為 30 分，較 10 月增加 2 分，燈號續亮綠燈，分數也創下 2011 年 4 月以來新高，景氣領先、同時指標持續上升，反映國內經濟維持穩定成長，市場認為，12 月將有機會挑戰轉亮「黃紅燈」。