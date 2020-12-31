〈2020封關〉台積電飆新天價 今年以來市值暴增5兆元 寫六大神「積」

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (31) 日在台股封關日，再改寫歷史新天價，領軍大盤飛越歷史新高點，今年以來除股價、市值、單季營收與獲利接連改寫新猷外，先進製程維持領先、拍板赴美設 5 奈米廠等也令市場驚奇，寫下六大護國神「積」。

台積電今年以來股價頻頻改寫新高，分別於 7 月、11 月突破 400 元、500 元整數大關，今日封關日收盤，再攀至歷史新天價 530 元，強勢帶領大盤飛越歷史新高點。

台積電今年市值也接連跨過 9、10、11、12 兆元，並突破 13 兆元大關，由去年封關的市值 8 兆 5829 億元，大增至今日封關的 13 兆 7431 億元，今年以來市值累計暴增約 5.16 兆元。

台積電今年先進製程進度延續去年強勢表現，在 5 奈米製程量產下，為營運再注入強勁動能，獨拿蘋果 iPhone 12 系列新機的 A14 處理器、及 Mac 處理器晶片 M1 大單。

在蘋果、超微、高通等大客戶投片量大增挹注下，台積電今年單季營收、獲利頻寫新猷，第三季營收 121.4 億美元、純益 1373.1 億元、每股純益 5.3 元，同步創新高，第四季營收並可望再寫新紀錄，達到 124-127 億美元。

台積電今年也為市場投下震撼彈，宣布將在美國亞利桑那州設 5 奈米晶圓代工廠，預計斥資約 120 億美元，規劃月產能 2 萬片，預計 2021 年動工、2024 年量產，成為台積電在美國的第二個生產基地。

