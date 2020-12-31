台股2020亮麗封關衝歷史新高 寫四大亮點

台股 2020 年亮麗封關，全年上漲 2735 點收在 14732.53 點，站上歷史新高，根據金管會統計，台股今年共寫下四大亮點，包括指數刷新歷史紀錄、成交量年增逾 6 成、連續 186 個交易日站穩萬點，當中有連續 20 個交易日突破「萬四」之上。

台股今年歷經上沖下洗劇烈震盪，先是今年初新冠肺炎疫情引發全球股災，台股也跟著跳水下挫，3 月中旬一度跌破萬點下探至 8523 點，失守 10 年線，隨後在國安基金進場護盤下拉抬指數回升，4 月 8 日再度收復萬點關卡。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，台股今年價量齊揚整體表現亮眼，今 (31) 日封關日收在 14732.53 點不僅創歷史新高，較去年封關日 11997.14 點大漲 2735 點、全年漲幅 22.8%。

不僅指數屢創新高，今年成交量也較去年大幅增加，今年單日平均成交量約 2007.31 億元，較去年單日均量 1200.76 億元，年增幅高達 67.17%，其中有 4 天成交量突破 3000 億元，分別是 3 月 13 日 3036 億元、7 月 28 日 3489 億元、8 月 20 日 3524 億元、11 月 30 日 3561 億元。

蔡麗玲表示，台灣疫情控制的當，相較於全球股市劇烈震盪，台股走勢相對平穩，全年僅 3 月中旬到 4 月共 15 個交易日指數跌破萬點，4 月 8 日再度重回萬點之上，之後有長達 186 個交易日維持萬點之上。

蔡麗玲指出，台股在站穩萬點後，12 月 4 日起進一步攻上 14000 點關卡，累計已連續 20 個交易日站穩「萬四」之上。

另外，與全球股市相比，今年以來截至 12 月 30 日止，台股漲幅 22.43%、日股漲幅 16.01%、韓股上漲 30.75%，上海上漲 11.94%，深圳上漲 36.15%、美國道瓊大漲 6.3%；至於港股下跌 3.7%、新加坡跌 10.97%、英國跌 12.46%。

至於成交量部分，截至 12 月 30 日止，台股日均成交量年增 66.98%，日本年增 13.91%、港股恆生增加 48.34%、韓國年增 144.51%、上海增加 45.85%、深圳年增 68.81%、新加坡年增 34.22%、美國年增 20.55%，英國年增 11.11%。