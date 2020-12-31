〈2020封關〉十大飆股出爐 防疫族群占4席 美德醫瘋漲2300%奪飆漲王

2020 年台股創亮麗成績，全年大漲 2735.39 點，漲點創 11 年來最多，年漲幅達 22.8%，平均每位股民荷包增加近 42 萬元，據統計，今年有多達 87 檔股票價格翻倍，更有 16 檔漲超過 300%，而前 10 大飆股中有 4 檔為防疫概念股，以美德醫療 - DR 漲 2313% 榮登飆漲王，其次依序為合一、金麗科、恆大、元晶，熱映、圓展、圓剛、愛普和驊訊。

上半年全球瘋搶口罩，造成美德醫療 - DR 年中最高一度狂飆至 78 元，隨著疫情趨緩、口罩供不應求壓力逐漸緩和，股價轉弱，但全年仍收在 29.45 元，全年漲幅超過 2000%，成為台股最亮點。

合一年漲幅達 719%，金麗科年漲 498% 分居二三名，元晶年漲 449%，熱映年漲 400%，圓展、圓剛、愛普和驊訊均漲超過 300%。

在前 10 名之外，亮點股也相當多，股價漲幅超過 100% 者仍有近 80 檔，中天、天宇、達能、元隆、光耀和陽明全年漲幅均超過 300%。

同時，南電、台達化、高端疫苗、生華科、系統電、天鈺、康那香、長榮、金像電、紘康也漲超過 200%。

台股今日 2020 封關日收在 14732.53 點創歷史新高，而成交量也較去年大幅增加，單日平均成交量為 2007.31 億元，年增達 67.17%。

由於市場資金行情仍相當火熱，市場多樂觀看待元月行情，法人認為，目前大盤多頭走勢明確，樂觀看農曆年前台股指數可望續寫新高，再為股民添紅包財。