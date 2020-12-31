黃金年漲24% 有望創十年來最佳表現

黃金價格周四 (31 日) 下跌，因為市場對明年經濟復甦的希望增加了風險偏好，儘管如此，今年漲幅仍有望超過 24%，寫近十年來最佳。

至台北時間下午 13:50，現貨黃金報每盎司 1890.44 美元，下跌 0.19%，美國黃金期貨維持在 1892.9 美元附近。

美元走弱，為今年金價的漲勢打下基礎，美元指數已下挫至 2018 年 4 月以來最低。

金價在今年 8 月寫下歷史新高，主要受益於投資人在疫情期間尋求避險資產，而聯準會及全球央行的大型刺激計畫，也激起人們對貨幣貶值、利率下滑的擔憂。

Axi 首席全球市場策略師 Stephen Innes 認為，美元在明年第一季還會下挫，這將會黃金明年的上漲打開大門，而通膨仍將是金價走勢的關鍵。

但仍有一些銀行對金價後勢抱謹慎態度。摩根士丹利 (Morgan Stanley) 本月初的報告認為，隨著金融市場正常化以及收益率曲線趨陡，明年黃金和其他貴金屬可能會承受壓力。

滙豐證券指出，雖然疫苗廣泛應用使得黃金的上漲動能受阻，但是黃金還受到貨幣和財政政策的支撐，預計拜登政府的財政支出政策將成為金價利多。

與此同時，白銀今年價格也已來到 26.41 美元，今年全年上漲約 50%。