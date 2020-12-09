為何金價兩天內上揚50美元？ 分析師：3大因素提供支撐

儘管週三 (9 日) 金價出現小幅回調，但本週的前兩天就上漲了近 50 美元，走勢仍然強勁。分析師表示，新冠肺炎 (COVID-19) 單日感染病例數創新高，以及可能推出更多刺激措施，與通膨預期，為貴金屬走揚提供了良好的支撐。

StoneX 歐洲、中東和亞洲地區市場分析主管 Rhona O'Connell 表示，隨著市場重新評估系統的風險水準，黃金因此上揚。影響因素包括病毒在美國境內的蔓延、國會談判仍未獲得妥協，以及美國政府資金法案的僵局未解。

週二，美國確診的冠狀病毒病例超過 1500 萬，為全球最高。Johns Hopkins 大學數據顯示，平均每天有 20 萬美國人的冠狀病毒檢測呈陽性。

當前更多的焦點放在更多的刺激措施上，美國政策制定者繼續討論紓困計畫和 1.4 兆美元的支出法案，週五是避免美國政府關門的最後期限。目前國會推出的權宜方案，可以將期限再拖後一週，以提供更多時間，就支出法案和 COVID-19 救濟案達成協議。

O'Connell 指出，目前金價已經突破 20 日均線，但未達 50 日均線 1879 美元，這是重要的阻力，而 1845 美元是現在的支撐價位。

儘管短期內未能衝上 1880 美元，但金價在上月跌破 1800 美元後，在 12 月見到令人印象深刻的 U 型反轉。

德國商業銀行 (Commerzbank) 分析師 Carsten Fritsch 認為，由於新冠病例持續增多，導致更嚴格的封鎖，從而造成政界通過進一步刺激政策的壓力增大，提高了對金價的預期。

Fritsch 指出，新的債務融資經濟援助，將推高通膨預期。由於利率預期是固定的，而各國央行的寬鬆貨幣政策，造成實際利率將進一步下滑至負值，這也帶來了金價的支持。