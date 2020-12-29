央行盯工業區土地炒作 找八大公股銀行喝咖啡

台灣央行為瞭解銀行是否持續遵循 2015 年以來所訂工業區土地抵押貸款自律規範，今 (29) 日邀請 8 家公股銀行座談，促請銀行強化工業區土地抵押貸款風險控管措施。

央行說明，避免銀行信用資源過度流向不動產貸款，不利整體資源合理配置，因此邀銀行座談，就當前工業區土地授信風險、土地抵押貸款授信條件等議題交換意見。

央行籲請銀行切實辦理風險控管事項，重點包括 (1) 落實貸前審查，避免銀行資金流供借款人囤地之用、(2) 透過銀行自律規範，強化閒置工業區土地開發利用、(3) 對短期買賣工業區土地案件應訂定較嚴格授信條件。

央行指出，為使土地資源有效運用，借款人辦理土地抵押貸款案件宜檢附具體興建或開發計畫，以及相關財務資料，或切結抵押土地於一定期間內動工興建或開發，違反切結事項者，承貸銀行應逐步收回貸款並提高貸款利率。同時，貸後切實辦理覆審工作，落實借款人承諾事項。

另一方面，為加速閒置工業區土地開發利用，銀行辦理借款人以閒置工業區土地申辦貸款者，應請其提出具體興建或開發計畫，若借款人未能提出，宜用較為嚴格貸款條件。

對於短期買賣工業區土地案件，央行直指應訂定較嚴格的授信條件，銀行應留意借款人資金用途，針對短期買賣及有炒作之虞者，應訂定較嚴格自律規範，避免銀行信用資源流供工業區土地囤地及炒作。

央行籲請銀行持續落實 104 年以來所訂相關自律規範，以避免工業區土地囤地及炒作，增加廠商建廠成本，進而影響企業正常投資意願。