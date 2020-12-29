央行靠買匯阻升新台幣 許嘉棟：開放外匯業務皆大歡喜

新台幣升勢銳不可擋，今 (29) 日在出口商拋匯壓力下，新台幣兌美元早盤一度升破 28.1 元，對此曾任中央銀行副總裁、現為劉大中先生教育文化紀念基金會董事長許嘉棟認為，央行與其透過買匯阻升新台幣，還不如多開放外匯相關業務，讓資金有更多留出管道，業者也高興。

許嘉棟今天出席金融研訓院研討會，接受媒體訪問時，針對新台幣升值趨勢，發表上述看法。

新台幣兌美元匯價今天早盤一度升抵 28.1 元，站上 23 年半來新高，尾盤在央行調節下升幅收斂，僅小升 1 分收在 28.515 元。對於新台幣強升格局，許嘉棟表示，「目前新台幣匯價都是央行苦撐的結果」，並直言央行老是用買匯阻升，還不如多開放外匯業務。

許嘉棟表示，面對新台幣升值，不只台商有壓力，央行其實壓力也很大，無法放任新台幣持續升值，但想要出手阻升又要面對美國緊盯關切壓力。

許嘉棟指出，避免新台幣持續升值除了靠買匯外，也應設法讓資金能適度流出，而開放外匯業務不僅可緩解升值壓力，也能讓金融業者開心，但偏偏央行擔心資金流出衝擊匯率，因此始終不肯開放更多外匯業務。

許嘉棟認為，台灣外匯存底豐厚，加上外匯操作經驗豐富，央行一定有辦法可穩定匯市，不應輕言低估自己的能力，應該可多開放多點業務。