電子股包辦年度十大熱門股 台積電擠下鴻海居冠

新冠疫情讓全球市場大洗三溫暖，美股、台股行情先跌後漲，更改寫歷史新高，Yahoo 奇摩股市今 (30) 日公布 2020 熱門台股指標，電子族群再度包辦全數榜單，其中，護國神山台積電 (2330-TW) 登上冠軍，連續兩年奪冠的鴻海 (2317-TW) 今年則居次，其他包括晶圓代工、被動元件、面板族群也都是股民關注標的。

Yahoo 奇摩股市表示，台積電挺過疫情期間市場恐慌性下殺後，業績不斷攀高，也推升股價最高來到 525 元，名列全球十大市值個股，明年在蘋果、超微等大單挹注下，可望再寫新猷；鴻海雖退居第二，但明年 5G、伺服器、電動車零組件等應用也可望顯著成長。

此外，受到面板驅動 IC、電源管理晶片等強勁需求拉抬，聯電 (2303-TW) 訂單、產能滿載，今年第 4 季營收可望超過 15 億美元；面板族群則在宅經濟、遠距商機帶動下，營運谷底反彈，面板雙虎群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 也獲關注。

今年 Yahoo 奇摩股市網友討論度前十名個股依序為，台積電、鴻海、國巨 (2327-TW)、聯電、旺宏 (2337-TW)、欣興 (3037-TW)、群創、聯發科 (2454-TW)、友達、華新科 (2492-TW)。

ETF 方面，YAHOO 奇摩股市指出，年度熱門 ETF 仍由元大高股息 (0056-TW)、元大台灣 50(0050-TW) 分居一、三名，第二名則是因油價崩跌、淨值下探、最終下市的元大 S&P 原油正二 (00672L) 拿下。

Yahoo 奇摩股市也統計今年十大熱門財經事件，其中，美國道瓊工業指數年中一度重跌逾 1800 點、10 天內上演 4 次熔斷，位居榜首，而包含油價崩盤、生技題材股「天國一輝」，盤中零股、逐筆交易新制上路也入列榜單。