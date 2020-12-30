中國人行：螞蟻將成立金融控股 受金融法規監管

周二 (29 日) 外媒紛紛報導螞蟻集團計劃將金融業務切割歸到一家控股公司中，使其受到金融主管機關的監管。中國人行對此公開回應表示，螞蟻集團正在依照規定設立金融控股公司。

(圖片: AFP)

中國人行指出，「金融控股公司監督管理試行辦法」已於 11 月 1 日上路，螞蟻集團實際業務涵蓋證券、保險等多家多類金融機構，符合上述規定的設立情形，應當依法設立金融控股公司。

中國人行表示，根據「金控辦法」規定，螞蟻集團應依法將金融活動全面納入監管，建立完整的公司治理機制和全面風險管理系統。

外界認為新的金融控股公司將面臨類似銀行業的監管，雖然這可能使得當初市場對其最具成長潛力的業務的未來成長性被大幅下修，同時估值很可能只剩當初的 25%，但為避免受到更嚴格的監管，這是權宜之計下不得不做出的回應。

消息人士指出，螞蟻集團計劃把所有需要金融執照的部門都放進新的金融控股公司內，等待主管機關核准。螞蟻考慮劃進金融控股公司的業務包含財富管理、消費貸款、保險、支付和網路銀行。

中國官媒對金融科技平台炮火猛烈，今 (30 日)「經濟日報」再評論現今中國大型金融科技平台往往擁有數億人次的個資和支付數據，在個資、支付、網路貸款方面佔據一定壟斷地位，若不規範可能會出現侵犯金融消費者隱私、損害投資者合法權益的問題。

強調要通過法律途徑，改善反壟斷法律法規，加強數據訊息保護，規範金融控股集團監管，防止資本無序擴張。

