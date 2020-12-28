螞蟻集團：全面落實約談整頓內容

周日 (27 日) 傍晚螞蟻集團公告指稱中國四大金融主管機關已約談完畢，在各方主管機關指導下，成立整頓工作組，全面落實約談要求，規範金融業務的經營和發展。

螞蟻集團表示未來將加強業務風險控制，保持業務連續性和服務品質。整頓採取「兩不加、兩不降」原則，即不增加消費者與金融機構等合作夥伴成本；不降低消費者服務體驗、不降低風險防範標準和要求。

(圖片: AFP)

另一方面，周日上午中國人行也公開表示與中國銀保監會、中國證監會、中國外匯局等金融管理部門聯合約談螞蟻集團。直指螞蟻目前存在的幾大問題：公司治理機制不健全；法律意識淡薄，藐視監管要求，存在違規監管套利行為；利用市場優勢地位排擠同業經營者；損害消費者合法權益，引發消費者投訴等。

中國人行副行長潘功勝表示，這次金融管理部門對螞蟻集團提出重點業務領域的整頓要求：一是回歸支付本源，提升交易透明度，嚴禁不正當競爭。

二是依法申請及持有執照、合法合規經營個人徵信業務，保護個人數據隱私。三是依法設立金融控股公司，嚴格落實監管要求，確保滿足相關資本要求、關聯人合法交易。

四是完善公司治理，依審慎監管要求嚴格整改違規信貸、保險、理財等金融活動。五是依法開展證券基金業務，強化證券類機構治理，合法展開資產證券化業務

潘功勝指出未來監管的政策走向將遵循以下原則：

打破壟斷，糾正、查處不正當競爭行為，維護公平競爭市場秩序。

所有金融活動必須依法納入監管，堅持金融業務必須合法持有執照，對各類違法行為零容忍。

堅持「兩個毫不動搖」(鞏固和發展公有制經濟 ；及鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展)，依法保護產權，弘揚企業家精神，刺激市場活力和創造力，加強中國金融科技企業在全球的核心競爭力。



