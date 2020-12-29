陸股漲相佳 大中華基金沾光今年平均報酬近4成

儘管有新冠肺炎疫情干擾，但陸股今年依舊繳出亮眼成績單，並帶動大中華基金績效水漲船高，根據統計，今年發行的 31 檔國內投信發行的大中華基金平均報酬率將近 4 成，表現相對亮眼。

若進一步以滬深 300 指數作為篩選基礎，有近 9 成、共 27 檔大中華基金績效勝過同期大盤表現，其中前 10 強基金報酬率更高達 45% 起跳。

統計今年來中國股市漲勢鮮明，深圳綜合指數大漲逾 3 成，滬深 300 指數也上漲 23%，在多頭行情的環境中，主動選股的大中華基金績效更為傲人，看好未來中國股市長線看升趨勢未改變，建議可聚焦持有中國 A 股純度高、以法人資金偏好的大型股為主要標的大中華基金為優選。

保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，有鑑於中國資本市場逐步開放，外資及境內專業機構投資人占比逐步升高，可望驅動 A 股市場更加健全及穩定的來源。

許智洋進一步指出，外資及法人機構選股往往著重於業績表現優異的個股，可預期長期營收穩定的大型股將吸引資金活水挹注，成為首要受惠族群。

許智洋說，今年下半年中國基金發行熱度升溫，預估全年偏股基金增量規模上看兆元人民幣，而經理人選股方式將著重於業績表現優異的個股，可預期大型股亦為境內主力資金首要的配置標的。

許智洋表示，在中國資本市場逐步開放之下，A 股市場的投資者結構亦逐年改變，雖然現階段散戶比重仍高，但外資或機構資金規模及占比逐年增長，成為 A 股增量資金的主要來源，未來 MSCI 等國際指數納入 A 股權重持續調高，預期外資流入尚有逾 4 倍的成長空間。

觀察目前外資持股市值當中，滬深 300 指數成分股占比約 8 成之多，再次凸顯外資偏好相對穩健的大型股之趨勢。

許智洋表示，近期不論是中國經濟數據及企業獲利表現來看，預期 2021 年中國股市將延續穩健復甦態勢，配合美元弱勢、人民幣匯率走強趨勢不變，可望進一步吸引國際資金挹注，進而創造推升 A 股逐步墊高契機。