川普威脅否決國防授權法案 稱中國成最大贏家

美國總統川普再次威脅要否決國防授權法案 (NDAA)，他週日 (13 日) 發推文表示，新的國防法案最大的贏家是中國，他將會否決。

總額達 7400 億美元的《國防授權法案》上週贏得了國會兩黨的支持，並達到三分之二的多數票，所獲支持程度可以推翻川普的否決。

共和黨控制的美國參議院上週五通過，將新法案提交給川普，川普有 10 天的時間可以決定簽署或否決，又或者讓它在未簽署情況下成為法律。

川普是在到達維吉尼亞高爾夫俱樂部前幾分鐘，發布推文反對此案，白宮未立即針對此事發表評論。

川普最近以各種理由，威脅要否決這項必須通過的國防開支計畫，首先他反對重新命名紀念聯邦將軍的軍事基地，之後堅持法案中應包括要刪除「通訊端正法」(Communications Decency Act) 第 230 條，這條法規對網路科技公司提供法律保護。

羅德島州參議員、參議院軍事委員會資深民主黨人 Jack Reed 批評，川普先是以命名問題威脅，之後又提及跟此毫無關係的第 230 條，現在還把中國扯進來。

Reed 認為，這項法案中包含獲得兩黨支持的規定，即「對待中國要比川普政府任何時候都要強硬。」

儘管法案上週五獲得通過的票數是 84:13，但川普一旦否決，國會仍需進行另一輪投票，才能推翻總統的決定。