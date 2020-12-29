估值變貴、監管加大 科技股2021年勢將面臨考驗

美股由科技股帶領的趨勢正接受考驗，這種情況還可能延續到 2021 年。在估值變貴、監管風險及跌深股回彈之下，投資人正評估科技股明年是否仍具吸引力。

美股今年的新高，主要由大型科技股推動，據 S&P Dow Jones Indices 資深分析師 Howard Silverblatt 指出，截至 12 月 16 日，光是蘋果 (APPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US)3 支股票，就貢獻了標普 500 指數今年漲 16.6% 裡，半數以上的升幅。

近期科技股卻在退潮，而金融、小型股和其他市場上不受歡迎的股票，開始有所表現。羅素 1000 價值股指數，自 11 月初疫苗陸續傳出利多數據以來，已上漲 10%，以科技股為主的羅素成長指數則僅上漲 4%。

這只是短期的變化，或是明年趨勢改變的前兆？正引來分析師的關注。

Ally Invest 首席投資策略師 Lindsey Bell 認為，人們還是會續抱科技股，但它很難吸引更多新資金的流入。

與此同時，接受美國銀行調查的分析師，連續第 8 個月表示「做多科技股」是市場中最擁擠的交易。

根據 Refinitiv 的 IBES 數據，雖然科技股的本益比高達 26 倍，但另一方面，它也是今年少數達到利潤成長的行業，而明年預計獲利成長的幅度為 14.2%，低於整體指數的 23.2%。

安聯環球投資美國投資策略師 Mona Mahajan 表示，近期的估值輪動預計還會持續，並進入 2021 年。

另一些分析師認為，要押注高成長股，首選仍是科技股。

Adams Funds 執行長 Mark Stoeckle 指出，很少有其他的類股，能夠像科技股那樣有著可預測的成長。

基金分析公司理柏 (Lipper) 數據顯示，追踪以科技股為主的那斯達克 100 指數的 Invesco QQQ Trust，其資產規模本月觸及紀錄最高，人們依舊追逐。

BMO Capital Markets 表示，2021 年科技股評級將降至「等同大盤」，投資人應該續持，而不是賣出。